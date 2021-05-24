【本報訊】「長毛」梁國雄和吳文遠昨向法庭呈上親撰的陳情信，兩位社民連的核心成員在信中明言，他們願意為公民抗命負上刑責，面對暴政的打壓，繼續與民眾共同進退，追求民主及捍衞法治。長毛更直言，公民抗命光明磊落，毋須有所隱瞞，也不會祈求憐憫，皆因他已選擇崎嶇的抗命之途，「入獄承擔刑責，乃是必經之徑」。

吳文遠：盼民主彌補社會裂痕

代表「長毛」梁國雄的大狀黃宇逸昨在庭上讀出陳情信。梁開宗明義表示，他認罪但不認錯，因為根本無錯可認。他說：「行使《基本法》賦與的權利，運用固有的自由表達政見，何錯之有？若果我等須為此愧疚，則所有曾經參加過2019年三次百萬人遊行的民眾，豈非也須深切悔悟？」

長毛強調，集會遊行的自由得來不易，是普羅大眾前仆後繼抗爭而獲得的成果，因此他明知會遭政治檢控，仍要以身試法，抗議警方無理禁制遊行的決定，自言「不過是薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務」。長毛解釋，他相信民眾有天賦的權利，拒絕服從統治者的苛政惡法，發起抵制當權者的全面不合作運動。長毛又形容，反送中運動規模之大前所未有，體現了香港普羅大眾不忘初衷的意志，因此「與群眾共同進退，自然是應有之義」。

吳文遠的陳情信首先回顧自己的政治生涯。早年他雖然在外國獲得不俗的職業成就，但他自言從沒將追求個人財富視為目標。回港定居後，他開始關注香港的社會不平等，最終毅然決定棄商從政，「我希望盡己所能，為被忽視的弱勢階層發聲，替不能為自己發聲的人說話」。

吳表示，他一直希望一個較民主的制度，可以彌補社會上的裂痕，或至少容許人民選擇如何共同生活。他說，2019年的動盪使香港被仇恨和恐懼所淹沒，很多人為此傷心欲絕，「僅靠司法機構並不能解決已經根深蒂固的社會政治鴻溝」。故此，港人需要集體的力量、勇氣和同理心去修補家園，「我相信終有一天，籠罩我們城市的烏雲將會消散，光明將會重臨，愛和同理心將會戰勝歸來」。