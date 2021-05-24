【本報訊】大埔八仙嶺發生行山失蹤事件，33歲男子前日早上獨自行山，其間與家人保持聯絡，惟之後失聯，其母擔心發生意外，同晚報警。救援人員昨凌晨通宵摸黑搜索無果，昨晨繼續行動，並出動攀山拯救專隊及搜索犬，惟至昨晚仍未有發現。

與母短訊聊天 其後失聯

失蹤男子陳璟輝（33歲），與七旬母親同住馬鞍山福安花園。據了解，前日上午約8時45分，陳由寓所出發，獨自前往八仙嶺行山，出門前稱晚上7時回家。

至早上11時30分，陳還與母以短訊聊天，陳母問其行蹤，還囑他要回家吃蟹。陳1分鐘內回覆：「上緊八仙嶺」，並傳來實時相片顯示正前往仙姑峯。

晚上10時，陳母未見兒子回家，亦未能聯絡上，陳WhatsApp最後上線時間是中午12時14分，因擔心兒子發生意外，遂報警求助。根據陳的手機訊號，最後發出位置大約在八仙嶺一帶山峯。

由消防及飛行服務隊等組成的救援隊伍昨凌晨上山通宵搜索無果。至昨晨，約60名救援人員包括攀山拯救專隊再出動，帶同搜索犬尋找，飛行服務隊直升機亦協助搜索。陳母到場等待消息，顯得憂心忡忡。

根據陳事發當日離家CCTV畫面，他身高約1.6米，身穿淺藍背心、灰短褲、綠腰包。友人亦在網上上載尋人啟事，望行山人士幫忙留意陳的蹤影。