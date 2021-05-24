除了變臉上社交網，網絡世界有許多擺明車馬的「身份遊樂場」遊戲，表表者當數2003年問世《第二人生》（Second Life），15年前引起主流傳媒關注而爆紅一時，吸引了一批忠實的玩家經營虛擬人生。直至2018年，《第二人生》每月還有35萬新登記用戶，活躍玩家大概仍有90萬戶。

廢寢忘餐割裂現實

名副其實，《第二人生》可讓玩家化身成任何角色，有人想逃避現實，展開另一段甚至多段的全新人生，但亦有人相反，每日廢寢忘餐的目的，便是要延續真實人生的興趣，可謂假作真時真亦假。事實上，在這個虛擬遊戲中，玩家除了可選擇從真實中割裂，也可把兩者重叠。

英國玩家梅里（化名）便是從《第二人生》充實了原來的人生，她12年前在遊戲中認識了現任男友湯姆（化名），這段虛擬關係在現實中也修成正果，二人甚至在遊戲內共同經營了一家主打另類音樂的俱樂部。美國玩家史蒂夫也在遊戲的健身室內認識了一位好友，他坦承當中的運動是虛幻，但友情卻是真摯的。

近年要數快速崛起的模擬遊戲，不得不提日本任天堂的《集合啦！動物森友會》。加拿大滑鐵盧大學的研究生托德認為此個性化遊戲，不但可讓玩家體驗新角色，也可以讓他們從中更加認識自己，例如他過去絕不會打扮成武士或美式足球員，但透過遊戲中島民所送的服飾，也令他開始對這兩個獨特造型改觀，覺得不妨在現實中試試。

Mic網站/ 《蘋果》資料室