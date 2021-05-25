去年5月8日為科大學生周梓樂逝世半周年，防暴警以防疫為名，於旺角街頭荷槍實彈驅趕行街市民，其間疑有雞蛋從高處墮下，大批市民駐足圍觀。警方截停9人，發告票指他們違反當時生效的8人限聚令。其中兩人否認指控，早前在法庭受審。裁判官梁嘉琪今裁決指，督察李偉航聲稱現場人士爆粗罵警，惟辯方呈遞警方公開頻道等片段卻不見有人罵警，加上無法排除兩被告聲稱當時僅是路過現場的可能，裁定兩人罪名不成立。

兩名被告為案發時17歲的陳姓學生（現年18歲），以及廚師楊家榮（25歲），他們被控於去年5月8日在旺角山東街40號對開參與被禁群組聚集。控方指控現場人士聚集的共同目的，是用粗言穢語罵警員。

兩人在審訊時均有出庭自辯，其中陳自言當日約了朋友，經過山東街現場時，市民起哄稱有人從高空掟雞蛋，他駐足望向高空，希望盡市民責任，協助警方找出誰人掟蛋，一回頭卻已被警方截停。楊則指當天在旺角購買遊戲機手掣後回家，前往巴士站途中經過現場，停步打算待警方清理人群才繼續前行。兩被告均指現場聽不到有人罵警。

官指辯方遲交證據兼行為可疑拒批訟費

裁判官梁嘉琪指，控方依靠現場督察2566李偉航及鄧姓（譯音）警員19240的證供，以證明現場有違禁聚集。李指現場有人罵警，但他在辯方盤問時看過片段，承認片中沒有罵警內容。他亦同意辯方所指，當時有汽車不遵照交通燈號行駛，同意在當時情況下過馬路有危險，行人被迫塞在行人路上。

裁判官指，案中關鍵是兩被告有否參與聚集，但對於聚集目的及情況等，控方除警員作供外，沒有其他證據支持，法庭亦無法排除兩被告分別聲稱停步協助警方以及回家路過的辯解，裁定兩人面對的罪名不成立，但指二人本身行為可疑。

辯方大律師郭憬憲為兩被告申請訟費，指楊在現場已向警方解釋自己買手掣。裁判官則指，案中關鍵的影片證據，辯方在開審第一天才呈堂；辯方回應指呈上的兩段片段中，有一段是警方公開頻道的影片，控方或警方理應知悉內容。裁判官終以兩被告行為可疑及辯方遲交證據為由，拒絕向辯方批出訟費。

【案件編號：KCFS500014、500018/20】

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