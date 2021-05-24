【本報訊】孕育多樣海洋生物及珊瑚群落的西貢海下灣海岸公園，上周六出現一批缺德男女捕捉蟹和螺等海洋生物即場煮食。有市民稱上前勸止不果，拍攝後向管理公園的職員舉報，惟職員稱只有他們在場拍攝才能成為證據。

上周六下午3時許，市民Ada偕朋友划獨木舟到海下灣海岸公園的三抱石，當時約10名中年本地男女在沙灘興奮大叫，Ada驚見他們在捉蟹。Ada稱：「以為佢哋玩完會放生，但後嚟見到捉嚟食，仲叫朋友拍片，扭住蟹腳拍打。」她上前勸阻，但對方繼續捉蟹和螺，還即時煮熟享用。

可罰25,000元及囚一年

Ada怒斥：「太自私、太過份，蓄意破壞海洋生態。」於是她拍攝為證，有人連忙將蟹殼倒入海中圖毀屍滅迹。其後Ada因要交還獨木舟被迫離開，她向辦事處職員舉報，但引述稱，只有職員在場拍攝為證才可檢控，「其他人拍攝有機會經刪改」。她指職員未有即時到事發現場，未能「人贜並獲」令她憤怒。

本港共有六個海岸公園，海下灣是其中之一。根據法例，任何人不得在範圍內釣魚、捕魚、捕獵、移走或帶走任何動植物，以及採集任何海洋生物及資源，違者可判罰25,000元及囚一年。本港現有記錄84種石珊瑚，海下灣海岸公園共找到64種，並棲息着逾120種珊瑚伴生魚類。

本報記者周日到海下灣海岸公園，所見遊人近百，大部份划獨木舟。有遊人驚悉有自私男女捉蟹煮食，痛斥好過份。海洋生態專家羅謙恩亦對事件感氣憤，認為當局執法和監管責無旁貸，建議執法人員加派人手巡邏。

漁護署指，當日下午約5時，海下灣海岸公園辦事處人員接獲市民口述資料，指疑有人採集海洋生物，惟人員調查並無發現，署方亦未收到相關相片或錄像，歡迎市民提供進一步資料以作跟進。