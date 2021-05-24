【本報訊】香港防疫措施內地化，回港易的安排機制完全跟隨大陸。政府昨晚宣佈，特區政府今日起改為採用國家衞生健康委員會就內地各地疫情評級的風險地區名單。凡於抵港當天及之前14天曾逗留於內地「中風險」或「高風險」地區的香港居民，將不可按回港易計劃豁免接受強制檢疫入境香港。

梁子超質疑兩地交流無默契

廣州荔灣區日前出現一宗本土確診個案，衞生防護中心同日下午將廣東省納入中風險地區，暫停該省香港居民的「回港易」安排，惟全國政協副主席、前特首梁振英公開質疑後，政制及內地事務局當晚即改稱，維持回港易安排不變，由於有關「寬鬆」安排與港府一向做法不同，事件引起揣測。

負責疫苗注射計劃的公務員事務局長聶德權事後透露，按照內地機制，只會將相關街道列為「中風險地區」，回港易安排因此維持不變。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會上數度被問到事件時，便稱「回港易」政策由政制局全權決定，「可能（你）睇返政制及內地事務局新聞稿為準。」食衞局副局長徐德義昨日出席立法會會議時，指政府隨疫情演變調整本港和涉其他地方的防疫安排，考慮當地疫情走勢，彈性處理人流往來的措施。

呼吸系統專科醫生梁子超質疑本港與內地當局並無任何默契，認為特區政府有需要加強與內地當局的疫情資訊交流，並以省分作單位，期望當局有機制慢慢檢討。