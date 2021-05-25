中年男廚師前年在家中三度強迫10歲女兒舔他下體，又向女兒播放自己與兩名女子拍下的性愛影片，進而撫摸她的私處。妻子清洗女兒內褲時揭發事件。男廚師被捕後解釋，由於夫婦關係惡劣，他遂侵犯女兒，希望博取妻子注意。涉案男廚師今在區域法院承認向16歲以下兒童作出猥䙝行為等罪，法官練錦鴻下令索取背景、心理及精神科報告，押後至6月9日判刑，被告還柙候判。

41歲被告報稱廚師，今承認於2019年7月1日至7月30日以及同年8月1日至8月31日間，在新界元朗某單位內向10歲女童X作出嚴重猥褻行為。被告另承認一項煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為罪以及兩項非禮罪。

案情指，被告於2008年在內地結婚，婚後育有女童X及比X年輕兩歲的弟弟。被告率先遷居香港後，妻女亦於2017年移居來港與被告同住，惟妻子曾懷疑被告有外遇，二人關係轉差。一家四口及後於2019年1月遷至元朗案發單位。

被告以往與妻子同睡，但二人關係轉差後，被告便與女兒共用一間房間，分睡雙層床，被告睡在上層，女兒則睡下層。

被告向妻子認錯請求原諒

2019年7月某日早上，X正準備吃早餐，被告叫X進入雙層床房間。X按被告吩咐關門後，被告坐在床邊，拉下褲子露出私處，用食指指向地下，示意X蹲下，並低聲說：「你舔我私人部位吖。」X借詞欲離開房間，惟被告起身阻止，再重覆他的要求。X蹲下但不情願，被告最終強行將X的頭推向自己私處，X最後舔了他的私處4下。被告叫她停下，她隨即到廁所漱口。

2019年8月，X再兩度在房間裏要求X舔他的私處，其中一次因妻子在房外的說話而打斷，另一次X則擔心被打，再次迎合被告的要求。

2019年11月13日，X因交通混亂，沒有上學，被告妻子則外出工作。被告在午夜時分喝着酒回家，在房間內向X播放自己與兩名女子的性愛影片段。看完影片後，被告將手伸進X的內褲裏，用手指撫摸她的私處。

三日後，被告深夜時分再在房間裏撫模X的私處。翌日，被告妻子準備洗衣服時，發現X的內褲上有啡色分泌物，向女兒查問下揭發事件。被告在妻子質問下承認曾撫摸女兒，請求原諒。妻子向社會服務機構求助後，案件報警處理。被告在警誡下表示：「我同老婆感情唔好，所以我先摸我個女下體引佢注意，我知做錯。」

【案件編號：DCCC968/20】

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