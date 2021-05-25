醫護工作向來渴求人手，明愛專上學院宣佈與基督教靈實協會合作，共同培訓登記護士，下學年首辦、為期兩年的「普通科護理學高級文憑」課程，首年設50個學額，靈實將安排現職健康助理員工修讀，更會在轄下靈實司務道寧養院及靈實護養院，為課程提供實習機會及臨床護理實務指導。

明愛專上學院校長麥建華與基督教靈實協會行政總裁林正財，今日（25日）就課程簽署合作備忘錄。麥建華表示，明愛專上學院健康科學院首兩批護理學畢業生已投身業界服務，未來兩年每年會有約200個註冊護士畢業生。醫院以外，護理院舍對登記護士的需求亦很大，新課程希望為學員提供另一選擇。

靈實將薦5現職員工修讀 每月有生活津貼

林正財指，課程將預留部份學額予靈實的現職員工，靈實已落實在2021/22學年推薦5名工作表現優秀，同時符合明愛專上學院入學條件的員工修讀課程。成功通過的靈實學員，全期課程每月將有生活津貼，並於畢業後獲得靈實兩年半之聘用合約。另一方面，靈實透過「基督教靈實協會獎學金」及「司務道教士紀念獎學金」，為符合特定條件的學生，提供獎學金，首屆名額共10個。

「普通科護理學高級文憑課程」已納入「指定專業／界別課程資助計劃」，在扣除政府38,400元資助後，學生於2021/22學年實際應繳學費為每年58,850元。兩年的學習期內，學生須完成不少於1,600小時的臨床實習。靈實轄下的靈實司務道寧養院和靈實護養院將為課程提供臨床實習及實務指導的機會。

「普通科護理學高級文憑」為兩年全日制課程，畢業生將持有登記護士（普通科）牌照。課程首年設50個學額，已開始接受報名，初步收到逾1,800份申請。有興趣的人士可瀏覽明愛專上學院網站了解詳情。

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