香港民意研究計劃今（25日）公佈特首林鄭月娥和政府民望的最新民調。林鄭整體評分只有30.8分，近40%受訪市民給予林鄭零分。黃大仙區議會主席許錦成認為，現屆政府任期只剩一年多，相信難以再推出大政策改善民望。

香港民意研究所於本月17至21日，以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,004名香港居民。特首民望方面，其最新評分為30.8分，較月初微升0.4分。林鄭的支持率只有為18%，較月初上升1%，反對林鄭繼續出任特首的比率則高達68％，較月初下降3%；林鄭的支持率淨值高達負50百分點。

政治經濟民生滿意率淨值全負數

至於特區政府方面，市民對特區政府的滿意率為17%，較上月下跌2個百分點，不滿意率高達63%，滿意率淨值為負46個百分點。不信任政府的程度高達54%，信任只有31%。在政治、經濟及民生狀況的評價滿意率淨值全是負數，分別為負40、負43及負44個百分點，數字與上個月比較分別不大。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，是次調查評分與上月分別不大，民望持續為負數，他形容市民對特首及政府民望評分「似乎凝固咗」。

黃大仙區議會主席許錦成指，現屆政府的餘下任期只餘一年多，相信能有效施政只剩餘半年，故難以再推出大政策改善民望。他建議政府加強防疫及民生工作，又建議政府邀請「中立者」鼓勵接種疫苗，勿再邀親政府人士，否則或會造成反效果。

林鄭及政府最新民望

●林鄭民望（與上次調查比較）

支持率：18% （上升1個百分點）

反對率：68% （下跌3個百分點）

●市民對特區政府滿意度

滿意率：17% （下跌2個百分點）

不滿意率：63%（上升3個百分點）

資料來源：香港民意研究所

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