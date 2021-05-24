2017年面世的FaceApp能改變照片中的人臉表情、看似的年齡和性別等，為不少用家帶來歡樂。它被美國指存安全隱患，相信與其開發者是俄羅斯人有關。

FaceApp能按相中人原貌產生極為逼真的影像，有賴「生成網絡技術」（GAN）。該系統由一個生成網絡和一個判別網絡組成，生成網絡負責不斷調整參數，嘗試產出能欺騙判別網絡的影像，直至判別網絡無法判斷生成網絡的輸出結果是否真實為止。

稱48小時內刪除

可是，程式收集大量用家的容貌照片，加上開發者岡察洛夫（Yaroslav Goncharov）是俄羅斯人，令人懷疑它是俄羅斯政府蒐集情報的工具，美國聯邦調查局（FBI）就曾指FaceApp等在俄羅斯研發的程式「有潛在反情報威脅」。岡察洛夫則澄清，程式不會與俄羅斯當局分享數據，所有上傳到雲端伺服器的照片都會在24至48小時內刪除。

數據專家菲爾丁（Rowenna Fielding）對FaceApp的私隱政策有信心，相信照片只會在程式內使用，不會被重用。但網絡安全專家摩爾（Jake Moore）警告當程式是免費時，就要思考其存在的目的為何，促用家小心留意細節。

《福布斯》