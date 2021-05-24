【送暖高牆】

牆內牆外的我們，每天盡力呼吸，雖然高牆隔阻，只要抬頭仰望，便知我們都在同一天空下。送暖來鴻的讀者，跟牆內手足或素未謀面，但大家有着同樣的志向和理想。

有讀者說，表面上牆外的世界因偉大的國安法變得安全，但香港人內心的不安以至覺醒了的變改，早構成了今天不一樣的時代。

各位手足：

近來，城中依然看來和平，人們依然熙來攘往。該上班的上班，該上學的上學。儘管表面因偉大的國家安全法變得安全，香港人內心的不安，腦內的紊亂，深刻難忘的那兩年，可謂是這世代我們的DNA探針。在你我對視當刻，一目了然。故此，我們只有大家，我也只有你，只有我們明白的時代。

我還在喘息，你也是。到底何時了？這兩年來，我都在這樣問自己，問蒼天。2019年，戰火連連，TG的嗆鼻還歷歷在目，半夜1點鐘，你還在電腦前看直播。2020年，是清算的開始，身邊的他她他，眨眼間消失，現在看報的你，或許就是一直被紀念的那位。2021年，香港安全了，安全得窒息。外面不好受，裏面的相信更難受。「希望在明天吖。」我卻連明天心臟能不能動也不知道。

我是來為大家打打氣的，現在好像是相反。不，不正是以上種種，讓我們認識彼此嗎？我們為了甚麼走上街頭？這是香港人的覺醒，我們不再只是個樓奴，飯碗至上的人，我們還有追求自由和民主的希望，是個有家國之思，盼得到解放的靈魂。我們見證時代變遷，政治黑暗，更明白彼此的重要。當你感到無力，往回看看我們一起走過的腳印，一雙一雙。儘管佈滿乾涸了的血迹，並會沾上更多，這是大家努力的證明。我不想血迹的主人白白犧牲，故好好保命，做我能做的，包括這封信，少少的付出，希望能改變那怕只一點點。

無論你曾經是那個勇士，那個嘍囉，我們都在此拿起報紙，感受到同樣的起伏。當無力時，不妨抬頭大吸一口氣，在同一天空下，裏面還是外面的他，也許跟你在一起呼吸。我們或許素未謀面，但擁有和你一樣的志向，那邊的你，感受到了嗎？蒙着了眼，困着了手，還是要說愛你。活該的你，這份心意給我好好收下。

願你一切安好。

手足敬上

二零二一年五月二十三日

手足同心

送正人君子們：

窗外窗內一條心，

四海兄弟英雄身；

雲祥岳王有好相，

光復香港慶年連。

心身相連。

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