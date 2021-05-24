【本報訊】去年港版國安法正式生效翌日，民陣發起的7.1遊行被禁，但仍無阻大批市民上街表達不滿，最終逾300人被捕，其中一名六旬男子在銅鑼灣街頭拋擲一個交通雪糕筒，昨在東區法院承認一項在公眾地方造成阻礙罪。主任裁判官羅德泉判刑時形容當天為「敏感一啲嘅日子」，被告行為引起他人情緒，判監三星期。

被告周立坤（65歲）被控去年7月1日在銅鑼灣怡和街19號樂聲大廈外行人斑馬線中央，無合法權限或合理解釋而留下一個交通圓筒，對上述公眾地方的人和車造成阻礙。

辯方求情指，被告是一名慈善機構助理員，事發時正在回家途中，因受社會氣氛影響下而愚蠢犯案，已深切反省。辯方續指，被告當時沒有叫口號，多年來一直安分守己，望判處非監禁式刑罰。

判監三星期

羅官判刑指被告人生經驗豐富，尚且會受影響，而當日是個「敏感一啲嘅日子」，現場不斷有人叫喊口號，故不能單純考慮被告個人行為，而需考慮其行為所帶來的影響，認為監禁式刑罰合適，判監三星期。

案情指出，去年7月1日下午4時許，大批群眾在銅鑼灣街頭一帶參與一個沒有警方不反對通知書的集會，人群其間不斷叫喊「五大訴求缺一不可」口號及叫囂辱罵警察的語句。被告當時遭發現向一條斑馬線拋擲一個交通圓筒，之後被警員拘捕。

案件編號：ESCC2808/20