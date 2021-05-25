本港疫情雖逐漸走向平穩，惟至少連續3日均呈報疑似本地個案。早前官涌疫苗接種中心女護士個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會表示女護疑似受環境污染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早出席電台節目時，認同政府說法，又指疫苗中心出現環境污染屬「必然發生」。

疫苗中心總監：全套防護不切實際

何栢良表示，初步相信女護士為市民接種疫苗時而受環境感染的可能性最大，因有關員工本須定期檢測，病毒量亦低。何解釋，滅活疫苗當中主要為抗原及基因，對人體無害亦無傳染性，在處理期間有微量的污染屬「必然發生」，形容今次事件「係污染唔係感染」，又指內地年初已公佈疫苗中心的房間有機會出現基因污染，早已提醒或會出現陽性檢測。

官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢亦於節目上指，護士負責接種疫苗需由瓶中取出，或有「輕微到睇唔到」的滲漏，亦要為疫苗排氣，有機會讓疫苗散發到空氣或環境表面。郭指，護士一日要為市民接種近200針，要避免吸入病毒或有困難，若要求護士如化驗所人員般穿全套保護裝備如「太空人」替市民接種疫苗，是不切實際亦無需要。

何柏良倡落區解釋

至於本港的疫苗接種率仍然偏低，何栢良認為因市民對疫苗安全「有啲錯誤理解」，並歸咎於政府用字「改錯名」，指政府常以「不良」或「異常」形容疫苗事件，令市民有錯覺「以為接種疫苗之後就有好多不良同異常」，何強調涉及死亡、中風等事件與背景發病率無異已「證據確鑿」，認為當局落區到學校及長者院舍等面對面解答市民對疫苗的疑慮是較好的做法。

隨衞健委劃分風險「好過香港自己做」

早前政府在劃分內地風險地區時朝令夕改造成混亂，食衞局局長徐德義昨在立法會向市民表示「唔好意思」。何栢良指，出現朝令夕改的情況「似乎係政府內部同內地溝通問題」，如按疫情風險標準判斷，據澳門做法一般會跟隨國家衞健委的資訊作出公告，而相關資料亦可於電話應用程式微信內取得，更準確至街道，「基本上係一清二楚」。

何表示，政府界定風險地區需視乎能否完全掌握內地個案涉及的範圍，而按照內地指引，一般而言需於6小時內通報個案，24小時內完成現場流行病學調查，加上防疫措施嚴謹，故出現跨區傳播的機會很微；何指，由香港輸出個案至北京上海深圳等的數目「相當之多」，認為根據衞健委劃分風險地區「基本上係好過香港做」。

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