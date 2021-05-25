前年8月31日警方反對民陣擬定的遊行，惟仍有大批市民上街，最終演變成多區警民衝突，港島區有示威者堵路及投擲汽油彈，大公報灣仔辦事處外牆平台標誌遭破壞。當晚有護理員及女生在灣仔被捕，遭控以暴動罪，案件今於區域法院續審。庭上播出護理員被捕片段，可見他當時穿上印有「急救」字眼背心，大叫：「我只係急救員！」「我冇參與非集結！」惟有人喝斥他謂：「收聲！冇人理你！」警方其後在護理員背包中搜出生理鹽水、紗布及繃帶等物。

案件由法官李俊文審理。首被告護理員楊光智（25歲）及次被告學生湯嘉欣（20歲）被控案發當日在灣仔菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道及天樂里一帶干犯暴動罪。首被告早前承認一項管有無線電通訊器具罪，次被告另因藏有一支雷射筆被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，他否認控罪。

截停首被告的督察曾俊鎬，事發時為機動部隊港島總區E連第一小隊主管，當晚他身穿防暴裝，奉命到灣仔摩利臣山道待命。晚上8時許，他知悉有超過500人沿軒尼詩道由西向東逃走，天樂里馬路亦有路障，灣仔道上則有穿黑衣人士逃跑，部份人更穿上反光衣及戴上頭盔，他與同袍遂下車追截。

曾又表示，他看見身穿反光衣的首被告戴上頭盔及防毒面罩，揹著背囊，由灣仔道向西走。他重複叫停數次，惟首被告沒有停下。他最終在灣仔道近陳東里交界成功截停及制服首被告，其間被告頭盔、面罩及眼罩均脫落，曾及後將首被告交給同袍看管。曾接受辯方盤問時同意，現場除了示威者外，尚有其他路人。

首被告被制服後大叫：「唔該你哋幫我call我屋企人！」

警員18331袁家安事發時駐守機動部隊港島總區E連第一小隊，他稱當日督察曾俊鎬將首被告交給他及另一同袍控制，首被告當時情緒仍有「少少激動」，不斷大叫自己姓名及身份證號碼等個人資料，又不時掙扎。他著首被告不要再動，待首被告冷靜後，他以非法集結罪名拘捕首被告，其後帶首被告返回警署，搜出通訊機、手袖、生理鹽水、膠布、紗布及繃帶等物。

從警方拍攝的影片可見，首被告被制服於馬路路面，大叫：「救命呀！」「我只係急救員！」這時聽到有相信是警員的聲音叫謂：「你參與非法集結！」首被告答：「我冇參與非法集結！」並且不斷重複自己姓名、身份證號碼及手機號碼，著他人通知律師。其間片中再聽到一把男聲叫：「收聲！冇人理你！」首被告繼而對著鏡頭及附近的人說：「唔該你哋幫我call我屋企人！」

袁接受辯方盤問時同意，首被告背囊及背心均有紅色十字標誌或印有「First Aid」及「急救」字眼，首被告被截停後亦不時說「我只係急救員」。

辯方又指，從警方所拍影片，根本看不到或聽不見袁宣佈以非法集結罪名拘捕首被告，袁同意影片拍不到他宣佈拘捕首被告；惟當辯方指袁僅是對首被告說「你參與非法集結」，而不是宣佈拘捕，袁不同意。聆訊明續。

【案件編號：DCCC512/20】

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