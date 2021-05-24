港警國安處處長蔡展鵬光顧無牌按摩店被斷正，事隔個多月被《南華早報》揭露，全城譁然，全港市民茶餘飯後都在議論，其中有幾個重要問題，例如是否涉及色情和黑社會、有否包庇、當事人與按摩店關係、背後是否有陰謀等都沒答案，警方初步調查後只是多番強調他無違規無違法無不道德行為，更大謎團就是北京如何看待事件。

負責調查的有組織罪案及三合會調查科總警司黃維見記者時指，警方巡查灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，拘捕六名持身份證女子，並在場內發現蔡展鵬。但事件細節，例如蔡當時做甚麼，被發現前做了甚麼，何時入店、是否經常光顧等，黃總警司都沒直接回應。公眾如此關注事件，政府高層不是保持沉默就是反批評記者提問，這是反常的冷處理，也跟北京的態度有關。

其一，當事人身份極度敏感。蔡展鵬不僅是國安處處長，更是下任警務處長熱門人選。警隊如今非常強勢，誰敢插手警方事務？元朗7.21事件中，警方在事發39分鐘始到場處理，惹起公眾極度不滿，政務司司長張建宗稱，市民若認為警方的處理手法與他們的期望有落差，「絕對願意就處理手法向市民道歉」。他又以「暴徒」形容當日的施襲者，結果招致警察員佐級協會猛烈抨擊，指張建宗在未作調查、不了解警隊運作下妄自斷定警隊對錯，「給予最嚴厲的譴責」。自始，再沒政府官員敢公開談論警方事宜。而按摩事件有太多耐人尋味之處，甚至可能影響警務處長的接班安排，更輪不到其他官員置喙。

其次，蔡展鵬雖然編制上隸屬於香港警隊，但實際上其直屬領導應該是公安部或中共政法委。在中央未定調定性前，特區政府怎敢輕易表態？況且面對這種醜聞，上級未有指令前，「閃避求」——閃人、避開、向上司求助，是最佳的為官之道。

可是，政府想淡化事件，幾名建制派議員的護航，卻令人啼笑皆非，不僅不能為事件降溫，反而惹起更多討論和關注，盡顯豬隊友本色。葉劉說香港在普通法下有「無罪推定」原則，希望外界現時先不要判定蔡展鵬有罪。「無罪推定」還適用於香港嗎？為甚麼胡志偉只是被扣押未被定罪，卻連奔父喪的權利也被剝奪（若非全港譁然，他能否獲半小時送別亡父也成疑問）？為甚麼黎智英未審已被凍結巨額資產？在12港人案、47人案，還有無數年輕人被捕，葉劉卻隻字不提這個原則！

謝偉俊指蔡展鵬光顧無牌按摩店較紅燈過馬路更輕微，行為本身亦與國安工作無關，外界不應過份「上綱上線」。若是衝紅燈這等輕微，需休假一個月並接受有組織罪案及三合會調查科調查？即是警方高層處理此事時小題大做？至於陳克勤引網上傳聞指事件或涉外國勢力，更再度引爆公眾關注，紛紛討論女主角是否外國人，戲謔所謂外國勢力是指外國按摩師「細力」，反而陀地很大力。

或有更多整頓動作

事件謎團多，揣測空間大，公眾較易參與討論，但極少人討論北京的態度。對北京而言，此事應是微不足道，中國公檢法系統內的類似醜聞，多的是，甚至涉及更嚴重的貪腐及瀆職等。一般而言，只要不涉政治錯誤，又或不是權力鬥爭，必可大事化小、小事化無。傳媒報道前，知情者應極有限，若非有心人放風，傳媒怎可能知道？警方不透露詳情，卻確認事主身份，一再表明蔡無違規無違法無不道德，如此回應只會令蔡處長形象更差，是北京指示還是香港警方高層決定呢？

事涉香港國安處及警隊接班安排，而警隊及國安處是北京在香港的利刀，未來一哥人選對北京的實際影響不下於特首人選，北京怎會不查清楚事件真相呢？是蔡展鵬一時不慎，還是涉及權力鬥爭而被人整蠱？若有人妒忌他受到北京重用，或阻撓他接任一哥，則是明目張膽破壞北京接管香港的重要部署，是政治事件，北京又豈容有人為一己私利壞其好事？表面上北京不動聲色，暗地裏必查個水落石出。更甚者，事件必令他們對港官及警方更失望和不信任，或有更多整頓動作。

潘小濤

資深傳媒人