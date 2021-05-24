【本報訊】由社福界立法會前議員邵家臻（圖）發起關注囚權組織「石牆花」，日前發起公眾聯署，關注監獄酷熱問題，並促請懲教署改善，邵昨表示截至昨早8時，聯署的市民已達12萬，又指在囚人士於盛夏如「蒸籠中的小籠包」，但懲教署提出改善措施「遠水不能救近火」，他已去信約見懲教署長胡英明，希望交流如何改善監獄酷熱問題。

邵家臻昨早在港台節目上表示，在囚人士在盛夏期間猶如「蒸籠中的小籠包」，坐着也會「蒸出油」。

促准用退熱貼飲室溫水

懲教署雖表示會加裝牛角扇、滾筒扇，但「遠水不能救近火」，他指署方早於2019年已稱會加裝滾筒扇，但「加到𠵱家都未加完」。

他建議懲教署可容許親友探監時給囚友提供退熱貼、在飯堂可飲用室溫水而非熱水、增加囚友每日洗澡的次數、容許女囚犯如男囚犯般可穿短褲等。他指，有關措施只屬簡單行政程序，而退熱貼等消暑物品也是由親友提供，希望懲教署可以更人性化處理。

民陣召集人陳皓桓昨出席10.1未經批准集結審訊時透露，他還柙的監房十分熱，「荔枝角（收押所）好鬼熱，熱到生熱痱」，但幸好他已看醫生，並獲處方藥膏，情況已略為紓緩，及後有坐監經驗的黃浩銘大叫，「有冇用爽身粉大法？冇辦法。」

懲教署回覆港台查詢時則稱，該署一直都採取多項措施改善監獄內的羈押環境，包括空氣流通情況，除恆常更換風扇，亦會加裝牛角扇，以及「按部就班」安裝通風效能較好的新式閘門和窗，去改善空氣流通，又指早前在赤柱監獄試驗「防自殺」設計的滾筒扇，效果良好，故今年初已分階段安裝，又強調會根據現行保安機制和院所運作情況，定出可以批准的物品種類。