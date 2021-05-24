【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中大部份人正被還柙。岑敖暉日前在fb發文，回憶還柙前的點滴，感慨「坐牢總不是自己在坐的，身旁的人也定必跟着一起坐牢」。快必譚得志則認為雖然天氣熱，但是人心還未冷，感謝很多朋友寄信給他。

岑敖暉嘆至親同受苦

岑敖暉回想起還柙前的情境，指「228當天（警署報到後被落案起訴），其實早就料到會發生何事了，當天一別，是至少四至六年的光景才能重聚。」妻子的默默支持，成為岑的支柱和力量，他指在獄中難熬時，「因為內心有根，獨自一人卻不是獨自一人。即使面對苦困，也有根可依，內心得以安寧」。但這也是岑覺得牢獄最「可怕」的地方，「牢總不是一人再坐，苦難總不是一人在受」，認為在囚手足枕邊人、至親之人也同在承受這些煎熬。

快必譚得志處於酷熱「煉獄」之中，其fb還柙日誌表示：「喺船上（獄中），本來一個星期都會飲一次啤酒，但係𠵱家越嚟越熱，冇酒精嘅啤酒原本已經打咗折，得30分，𠵱家仲要係熱嘅，所以佢都係叫家人幫佢cut咗啤酒罷啦」，至於凍飲還算受寵，「凍飲送到手上，啲冰都融得七七八八，但尚算OK」，總比冒煙的滾水來得好，最後稱「天氣好熱，沖涼水好暖，人心亦未冷，佢收到好多朋友寄信畀佢。」