為咗谷針可以幾盡？政協副主席、前特首董建華為咗谷人打疫苗，就親自示範一招擺自己上枱。噚日佢有份成立嘅「香港再出發大聯盟」一周年，有個，《蘋果》「立場」就冇份入場，但場內行家老友就傳返單料出嚟，就係老董致辭嗰時，不忘呼籲市民去打疫苗，仲搵自己嚟做人辦，話打咗都冇任何問題。

年屆84歲嘅老董話，身邊有人催佢去打疫苗，佢已經成80幾歲人，「第一個打疫苗」，仲話董太平時咩都唔肯做，但今次就陪佢去打針，「我哋好早就去咗，真係一啲都無事，你哋（香港市民）真係去（打疫苗）啦，冇事嘅！」仲話如果有問題，就打電話畀佢，「我即刻嚟睇你哋。」之不過，去到有返咁嘅年紀打疫苗，面對個問題隨時係生定死，唔知老董到時係打算去邊睇人哋呢？

指移英港人冇遠見

老董除咗谷針，又點可以唔唱好香港？佢形容父親當年將佢帶嚟香港係「本事大」，大讚父親、已故船王董浩雲一早睇中香港，認為香港係最好地方，之後老董批評𠵱家移民英國同外國嘅港人冇遠見，又話香港同國家嘅好時刻正在來臨，仲引述有美國朋友大讚中國成功控制疫情，認為美國比唔上中國，但又話中國同時唔可以太驕傲。

噚日記招除咗有老董，又點少得另一個政協副主席、前特首梁振英？佢近日同特首林鄭月娥隔空過招互片，外界視為特首選舉前哨戰，記者另一焦點，自然就係問梁振英選特首問題，點知大聯盟秘書長譚耀宗就做架樑幫手擋駕，拒絕晒同記者會主題冇關嘅記者提問，連有線記者以「與香港穩定有關」為由，問到中央會否禁止今年六四集會都唔畀問，搞到梁振英失去反攻林鄭嘅機會。

李八方