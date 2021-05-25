今年是六四32周年，天主教西灣河聖十字架堂昨晚（24日）舉行由天主教香港教區榮休主教陳日君主持的「為中國教會祈禱日彌撒」，並在彌撒尾聲，由教會宣佈今年6月4日晚上8時，會於香港、九龍和新界共7所聖堂舉行「追思亡者彌撒」，希望追思春夏之交逝世的亡者，提醒大家毋忘歷史。香港天主教正義和平委員會（下稱正委）昨晚在Facebook發文，公佈7所舉行有關彌撒的聖堂地址，稱希望透過彌撒，「願歷史的主宰垂顧那些春夏之交裏，追求真理而逝世的人」。

正委昨晚在Facebook發文表示，今年6月4日晚上8時，會於全港7所聖堂（詳見下表）舉行「追思亡者彌撒」，並指根據香港教區指引，當晚參加彌撒的人數，只可佔聖堂容納人數的3成，因此聖堂座位有限，希望參加者尊重及配合堂區工作人員的安排，個別堂區當晚或設網上直播。文中又指，因種種的原故，大家或許無法明言，「但我們毋忘歷史」，稱希望獻上具有生命的聖祭，「願歷史的主宰垂顧那些春夏之交裏，追求真理而逝世的人」，並在文末寫上「拒絕遺忘，燭光處處」。

正委幹事：彌撒是天主教恆常活動

正委幹事陳樂信今日接受《蘋果》查詢時表示，彌撒在天主教之中，幾乎每天都有，該會認為6月4日晚上，適合舉行悼念亡者的彌撤，「教友佢哋心中，如果都有一個希望悼念亡者嘅衝動或者感觸，我哋都邀請佢哋嚟」。對於會否擔心彌撒被當局指控違法時，陳樂信說，彌撒是天主教恆常的宗教活動，「至於（彌撒）個日子係乜嘢意義，就每一個人都唔同」。他又指，各聖堂當晚會嚴格遵守防疫要求，若已達容納人數的3成，其他人士將不會獲准入內。

「追思亡者彌撒」詳情

日期：2021年6月4日

時間：晚上8時正

地址：全港7所聖堂

【港島區】

●聖十字架堂（西灣河聖十字徑1號）

【九龍區】

●聖文德堂（慈雲山蒲岡村道89號）

●聖方濟各堂（石硤尾街58號）

●聖安德肋堂（坑口常寧路11號）

【新界區】

●贖世主堂（屯門鄉事會路2號）

●聖本篤堂（沙田崗背街7號）

●葛達二聖堂（荃灣德華街37-41號）

查詢：2560-3865（香港天主教正義和平委員會）

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