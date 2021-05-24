【本報訊】辯方各大狀昨扭盡六壬，力陳眾被告由始至終秉持和平、理性、非暴力的主張，沒意圖亦沒實際作出煽動他人訴諸暴力，根本沒證據顯示暴力示威與被告有關；儘管被告組織和平示威，暴力示威者依然存在，法庭不應將暴力行徑歸咎在被告身上。法官胡雅文質疑「他們是同一班人」，難理解兩者為何沒任何關聯。有律師懇請法庭採取8.18及8.31示威案的判刑原則和量刑指引，惟法官反駁：「之前是8月，現在是10月！」

資深大狀潘熙陳詞引述歐盟和平集會的案例，指除非集會召集人曾經煽動或有意圖煽動他人參與暴力，否則召集人不應為個別人士的行為負上刑責。案發當日全港都有示威者發起暴力示威，而政總外的暴力事件發生時，被告已行畢遊行路線兩小時，沒證據顯示他們繼續逗留在場， 不應因而被加刑。

質疑與暴力示威者有關聯

潘透露，被告之一梁國雄2005年曾干犯同一控罪，當年以500元簽保守行為作結。他同意社會環境有變，判刑不能一概而論，但認為法庭最近對未經批准集結案的判刑，相信已考慮了2019年反修例示威的背景，懇請法庭採取8.18及8.31示威案的判刑原則和量刑指引，惟法官反駁：「之前是8月，現在是10月！」

法官又指，雖然被告案發前一日的記者會上明言是和平遊行，但這並不代表就是和平。潘熙指暴力事件碰巧發生，儘管有和平示威，但暴力示威者依然存在，不應將暴力示威歸咎在被告身上。法官指即使遊行的隊頭和平，但隊尾暴力，難理解兩者為何沒任何關聯。

潘熙並指出，公民抗命素有光榮的長久歷史，受普通法國家的廣泛認可；梁真誠相信法律有不公之處，刻意違反相關法例，希望為社會帶來改變，應可被視為求情因素之一。代表何俊仁等的大狀布穎琪亦在書面陳詞中提及此求情理據。

法官質疑被告的行為不是真正的公民抗命，布回應指，被告在記者會中明言，市民和平示威的憲法權利被警方剝削，認為和平示威須事先得到警方批准的做法違憲，故當日針對條例，以和平、理性、非暴力及合理的方式示威，實屬公民抗命。布又提到，何俊仁及楊森早前在兩宗同類案件中皆獲緩刑，若法庭早前認為不判兩人坐監同樣可達致公義的判決，理應在本案中採取同一原則。