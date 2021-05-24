【本報訊】警方反對民陣前年8月31日舉辦遊行，惟仍有大批市民上街，最終演變成多區警民衝突。除港鐵太子站有防暴警無差別毆打市民，港島區另有示威者堵路及投擲汽油彈，《大公報》灣仔辦事處外牆標誌遭破壞。事後有護理員及女學生被指在灣仔參與暴動，案件昨在區域法院開審，聆訊透露護理員背包及腰包搜出紗布、繃帶、消毒液及生理鹽水等大量急救用品，亦有無線電收發器。

警長：不知穿記者背心是否真記者

首被告護理員楊光智（25歲）及次被告女學生湯嘉欣（20歲）被控前年8月31日在灣仔軒尼詩道與天樂里一帶參與暴動。次被告另涉藏有雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。首被告則藏有一套無線電收發機，昨承認無牌管有無線電通訊器具罪。案件由法官李俊文審理。

控方開案陳詞指當日傍晚起，港島示威者佔據行車線、堵路、用強光或雷射筆照向警方，及投擲汽油彈。近8時，多名穿深色衣物示威者用長棒及油漆等，破壞軒尼詩道大公報標誌。警方沿軒尼詩道掃蕩，警告示威者正非法集結，要求離開。人群沒散去，示威者在軒尼詩道298號向警方投擲燃燒彈，水炮車噴射顏色水劑。控方指兩名被告在掃蕩時有份逃跑。

首被告被截停時穿螢光背心，戴白色頭盔，其背囊及腰包內有生理鹽水、消毒液、紗布、膠布、繃帶、三角巾等物。次被告背包中的雷射筆在60米內直射可損視力。當日水炮車主管、警署警長伍國雄昨供稱，在車內看見軒尼詩道行車路上有逾千示威者聚集，部份人持雨傘或鐵通，有人縱火。伍謂一批反光衣上有「PRESS」及「記者」字樣的人，大部份時間留在行人路上拍攝，但不知他們是否真的是記者。

庭上播放水炮車鏡頭拍攝的街道情況，伍廣播要求人群散開及「唔好再用藍色激光射向警察，已經影到你喇」。伍供稱被強光射中，感覺刺眼及無法睜開眼，亦相信電車軌上的火堆由汽油彈引起。水炮車約晚上8時20分開始射水驅散人群。聆訊今續。

案件編號：DCCC512/20