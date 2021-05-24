【本報訊】因參加民主派初選被控串謀顛覆國家政權，至今已被還押三個月的立法會前議員范國威，昨在facebook發文，宣佈退出其一手創立的新民主同盟，稱此舉代表他正式退出香港政壇不再參選，新同盟對范的決定表示理解。

望在僅餘日子陪伴家人

現年54歲的范國威昨於fb宣佈退出新民主同盟，此舉代表他正式退出香港政壇，不再發揮政治影響力及參與各級選舉，又稱希望在僅餘日子陪伴妻子和女兒，並照顧長期病患的家人，寫道 :「歸來無期，未能克盡黨員責任，歉咎（疚）萬分，猶盼體諒。」

新民主同盟輪任召集人、大埔區區議員任啟邦昨接受本報查詢表示，范國威過去是新民主同盟的代表人物，相信范作決定前曾與家人和律師商量，並悲觀估計自己或會較長時間喪失自由，故無奈作出今次決定，該黨亦對此表示理解。

任啟邦又表示，雖然范國威已退黨，但如果巿民有信件希望寄給范國威，該黨區議員仍樂意協助轉寄。

大學時期留學美國的范國威，因為六四事件走上政途，他於1996年由美國返港之後加入民主黨開始從政，由2000年起擔任西貢區議員，在將軍澳運亨選區出任區議員長達21年。

2010年他和多名黨友因不滿民主黨支持政改方案宣佈退黨，成立新民主同盟，2012年首度晉身立法會。范2016年立法會選舉連任失敗後，再於2017年的新東補選勝出，第二度當選立法會議員。

然而因新東補選的選舉呈請勝訴，范國威在2019年被法庭裁定並非妥為當選，並於同年12月遭終審法院拒絕批出上訴許可下，再喪失立會議員資格。

另外，黃大仙竹園北區議員鄭梓健昨於facebook宣佈辭去區議員一職，指國安法公佈後，眼見一位又一位抗爭者被判入獄，宣誓安排更「尤（猶）如一把利劍掛在頭上」，令他最終敵不過恐懼。