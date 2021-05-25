【本報訊】死因裁判官高偉雄多次表示希望梁凌杰的家人出席研訊，但整個研訊，始終不見梁親友的身影，一直希望警方能加快調查、盡快召開死因庭的家人已於去年離開香港。也有人默默在關注，與梁相識廿年的摯友不諱言，研訊亦只是結合碎片般的資料，他透露兩人在案發前一天最後一次見面，如常沒談政治，亦不覺梁有煩惱或失意，為何他突然墮下，「只有佢（梁凌杰）一人最清楚」。

死因裁判官高偉雄昨於研訊終結時說，向梁凌杰家屬就梁去世表示哀悼，感到難過，寄望他們可展開新生活、生活愉快。

父母曾稱為子發聲感光榮

親兒離世，令梁凌杰的父母活在悲痛之中。他們曾於案發後幾天接受本報訪問，當時梁母謂：「唔會平復到心情，平復到都係呃你哋。個個都十月懷胎，個仔咁突然間離開我哋，點會唔傷心？」他們表示，相信兒子是被政府所迫，才以示威宣洩憤怒，最終不幸離世。但是他們亦曾為兒子對社會不公義之事勇於發聲感到光榮，同時寄語年輕人保持冷靜，避免再有同類悲劇上演。

意外後，梁凌杰雙親及胞妹曾五度透過律師追問警方調查進度，盼能盡快召開死因庭，但警方一再表示仍在調查。

至前年8月，他們錄取口供後兩天突然離港。死因庭呈上三人的書面供詞中透露，梁與家人關係良好，常常溝通，但鮮向家人提及時事。當時三人不約而同表示，要待死因庭判決後，才會知梁的去世原因。

除家人以外，亦不見梁的朋友公開表示會到庭旁聽，但有人仍默默在關注。K是梁凌杰相識廿年的摯友，兩人自13歲起便相識。K眼中的梁凌杰是位心思慎密的人，談吐亦相當幽默。他指梁有很好的社交能力，是朋友間的「開心果」。K形容梁生前喜歡做義工，亦熱衷參與任何活動。

友前一天見梁 「不覺有煩惱」

二人最後一次見面，是在案發前一天。他們如以往般沒談及政治，但K不察覺梁對工作或社會感到煩惱或失意。庭上未能解釋梁墮下一刻的意圖或當中的來龍去脈。如K所言，一切都是突然的，「只有佢（梁凌杰）一人最清楚」。

K沒有到庭聽審，只因怕掀起久違的情緒。他感慨研訊只能結合零碎資料，沒有意義，亦遠不及撫平傷痕。

梁凌杰離開已700多天，K仍會在每年5、6月時忐忑不安，在梁沒有回覆的電話號碼留言，亦不敢再踏足太古廣場的現場。K最後表示，裁決是預料之內、亦是圓滿的結果。

案件編號：CCDI481/19