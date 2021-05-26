支聯會正就本月底六四遊行及六四當晚在維園舉辦燭光集會，向警方申請不反對通知，惟警方暫時未批准。支聯會今日決定按限聚令規定，向政務司司張建宗申請兩悼念活動。支聯會指，近月香港疫情緩和，政府場所設施也逐步開放，冀當局讓市民可在合法、和平及安全的環境中悼念六四。

支聯會今午發出新聞稿強調，支聯會「一直主張透過合法、和平及安全的方式，於每年5、6月間舉辦遊行及集會，讓市民悼念『六四』，認識歷史，鑑古知今。」故此決定按限聚令規定，向張建宗申請准許群組聚集，「希望司長批准有關申請，讓市民可以合法參與每年一度的『六四』遊行及集會。」

支聯會更指出，近月香港疫情緩和，政府場所及設施逐步開放，群組聚集措施亦陸續放寬，他們期望在防疫大前提下，「香港市民仍可在合法、和平及安全的環境中，悼念『六四』，這是香港市民過去 31 年不可或缺的集體回憶。」

根據限聚令規定，政務司司長如信納某群組聚集，符合對政府事務運作屬必要，或者有關個案情況極其特殊，並在其他方面符合香港公眾利益，可以准許該群組聚集，而政務司司長亦有就准許附加條件。

支聯會難料申請結果

支聯會常務秘書部召集人梁錦威向《蘋果》指，今次向張建宗申請六四遊行和集會，是鑑於近期本港疫情持續放緩，政府場所逐步放寬限制，中小學陸續復課，故希望張建宗能因應實際社會情況，批准豁免限聚令，批准六四遊行及集會申請。他坦言未有預料申請結果，形容「總之盡做咗先啦。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）