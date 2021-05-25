呢兩日久旱逢甘雨，香港人幾乎要跳求雨舞先等到天降甘霖嘅日子，為嘅唔係裝滿水塘，只係想牆內受緊嘅手足可以涼快啲，因為呢個史上其中一個最熱嘅5月，監獄變晒做蒸爐，雖然石牆花早排發起聯署，要求懲教署改善監獄酷熱問題，仲要短短幾十個鐘已有十萬人簽署，但懲教署署長胡英明仲未回覆肯唔肯見面，難怪石牆花創立人邵家臻話等落雨快過等見懲教署，所以佢哋決定將聯署行動由「十萬火急」升級至「十二萬火急」。

石牆花之前發起咗「十萬。火急。行動」原本計劃約見胡英明交簽名，同署方傾改善監房酷熱問題，但邵家臻噚日就喺社交網站慨嘆，佢哋等落雨仲快過等胡英明回應開會安排，因懲教署冷處理聯署，令佢哋等咗24小時，結果連最基本收到電郵嘅禮貌通知都冇。

風扇失修 囚友生熱痱

雖然懲教署冇覆佢哋，但聯署人數仲係不斷上升，而且已經突破12萬，所以佢哋決定將行動升級做「十二萬火急」，仲話之後每增加一萬人簽名就會出post一次，幫懲教署回應計時，所以聯署簽名唔好畀佢停，大家一定要繼續支持。

懲教冷處理令監房只會繼續熱落去，邵家臻噚日去完羅湖懲教所探女手足後仲再有補充，原來女手足一年到晚都要着長褲，又唔准摺高褲腳頭，所以當然係熱上加熱，就算加裝咗牛角扇都冇咩用，因為啲扇欠維修又有好多死角位，所以啲風係吹唔到，結果搞到生熱痱，仲會再惡化成風癩同皮膚病，要睇醫生食消炎藥，根本同虐待囚友冇咩分別。

李八方