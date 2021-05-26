醫管局最新的滾動數據顯示，過去1周新增10宗在醫院病房或急症室的死亡個案曾接種疫苗，以及5宗接種疫苗後的流產個案；由2月26日疫苗開打至本月23日，累計68宗在醫院病房或急症室的死亡個案曾接種疫苗，以及共19宗接種疫苗後的流產個案。數據顯示接種疫苗後死亡及流產比率，較沒有接種疫苗後死亡及流產比率少。

針後34宗急性中風 12宗心肌梗塞

根據醫管局最新滾動數據顯示，過去一周新增10宗在醫院病房或急症室的死亡個案曾接種疫苗、新增5宗接種疫苗後的流產個案，以及新增34宗接種疫苗後急性中風及12宗接種疫苗後心肌梗塞個案。

由2月26日至本月23日，累計有68宗在醫院的死亡個案曾接種疫苗，當中38宗是入院後死亡，餘下30宗是於急症室死亡。另外有210宗接種疫苗後中風（當中9人死亡），74人接種疫苗後心肌梗塞（當中2人死亡）。接種疫苗後流產個案增至19宗。

打針後死亡及流產比率較沒有接種疫苗少

數據指出，2月26日至本月23日，沒有接種疫苗的市民中，每1萬人有17.45人死亡、有7人流產、6.41人急性中風及2.97人心肌梗塞。而有接種疫苗的市民中，每1萬人有0.54人死亡、0.48人流產、1.67人急性中風及0.59人心肌梗塞。數據顯示接種疫苗後死亡及流產比率，較沒有接種疫苗後死亡及流產比率少。

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