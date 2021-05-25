日後特首選舉委員會雖由1,200人增至1,500人，並肯定屬「愛國者」，不過仍有分配不均問題。選委會新設、有60席的同鄉社團分組中，有20年歷史的香港潮屬社團總會未獲欽點為選民，激起潮總中人聯署予特首林鄭月娥表達不滿。有知情人士指，當局為安撫潮總將作「適當安排」。

為確保「愛國者治港」，選委會選民基礎大舉由個人票變為團體票。同鄉社團分組就是由當局指定的24個縣級或以上、成為投票人前運作達3年的同鄉社團，負責選出60名同鄉社團選委。於是01年成立的潮總未能成為團體選民。

山東、四川社團成立不足3年卻獲欽點

不過成立不足3年的香港山東社團總會及香港四川社團總會，卻又獲欽點為同鄉社團分組選民，激起潮總不滿，潮總領導人物遂聯署予林鄭表達不滿，當局亦接連派出民政事務局局長徐英偉和政務司司張建宗「誠意回應」潮總聯署信。

雖然港府最終沒有提出修正案，重新欽點潮總為同鄉社團分組選民，不過知情人士透露，政府已答應總會，會在既定的「框架」內作出「適當安排」，令他們在選委會內有其「代表性」。

傳借陳振彬林建岳雙重身份 為潮總「發聲」

政圈近日有說法指，潮總現任主席、港區人大代表兼九龍社團聯會會長陳振彬，監事會主席、全國政協常委兼麗新集團董事會主席林建岳均有雙重身份，大可藉人大政協身份躋身選委會第五界別，為潮總「發聲」。然而，該知情人士指，如此做法是「兩碼子的事」，就正如屬會不能「代表」總會一樣，所以政協身份不能代表總會「發聲」。

兼任潮總和潮商會榮譽顧問的旅遊界議員姚思榮接受《蘋果》查詢時指，近期沒有政府官員與他接觸，亦未有聽聞上述改動，不明白如何在「框架」內作出「適當安排」。他形容如有上述改動，理應在相關的法案委員會上能看到端倪，惟目前未有任何改動。到底政府如何擺平潮州人不滿，相信待立法會通過「完善」選制後始能分曉。

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