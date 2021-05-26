立法會今日將恢復二讀辯論「完善」選舉制度修例，預計在建制派佔大多數的議會內，修例明日通過。而議會外則水盡鵝飛，不單止未見有示威者到場抗議，就連建制陣營支持者亦欠奉。警方也未有在立法會外作嚴密佈防，僅有約20名警員在立法會大樓附近站崗。

《蘋果》記者今日抵達立法會大樓，氣氛與過去兩次辯論政改方案時天壤之别。俗稱「煲底」的立法會示威區自反修例事件後已被圍封，附近添美道更設有多層水馬，未有任何示威人士出現，每隔約10米就有2、3名軍裝、便衣警員站崗，神情輕鬆。立法會大樓也未有發出任何保安警示，記者、職員若持有立法會秘書處發出證件可如常出入。

建制派議員亦如常出席會議。有建制派私下稱，西環已「提示」要謹守崗位，今天全日都會留在立法會大樓，又指建制派議員會積極發言，預料要到明天傍晚才能三讀表決。

過去兩次辯論政改 議會外示威激烈

翻查過去兩次立法會辯論政改的情況，議會外都有激烈示威。2010年政改一役，政府修例由2012年起增加立法會議席，包括加入5個直選及5個超區議席，並增加特首選舉委員會人數至1,200人。當年立法會通過法案前夕，大批示威者在立法會外通宵集會，示威者更一度越過警方防線，企圖闖入立法會與警員推撞，而政改方案通過後示威者更衝出中環遮打道抗議。

到2015年政改，時值雨傘運動之後，當時立法會外示威區架起多重鐵馬，支持和反對政改方案的示威者逾百人身在示威區，雙方不時口角而且有零星衝突。時任立法會主席的曾鈺成更因應警方風險評估，罕有容許警方派員進入大樓任後勤，據報在立法會大樓內的警員就多達300人，同時議會外也有大批警員站崗，秘書處亦會於當日發出黃色警示，要求所有訪客、記者接受安檢。

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