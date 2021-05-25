【本報訊】東涌一對因打機結緣的男女，上周六（22日）相約到旺角機舖打機，女子事後被帶返男方東涌滿東邨住所，其間雙手遭綑綁，扼頸斃命，男子寫下絕命書吐露輕生念頭，繼而用尼龍繩在廁所吊頸身亡，其朋友聽聞男方有自殺傾向，昨晨上門拍門無果，擔心下報警，消防破門揭發雙屍悲劇，警方列兇殺及自殺案跟進，正調查男方殺人動機。

男死者姓蕭（22歲），兼職廚師，與母親同住東涌滿東邨滿順樓一個200多平方呎單位，蕭母最近因事搬往別處暫住，蕭獨居上址。女死者姓陳（22歲），人稱阿琪，2019年在網上遊戲群組認識蕭，二人志同道合，經常到機舖消遣，關係曖昧，有傳兩人是情侶關係，蕭曾表示有感情困擾。

男方遺書稱不開心

上周六（22日），蕭約了陳女到旺角新之城一間機舖消遣，其後帶她返回東涌寓所，自此人間蒸發。前日凌晨，蕭曾與女性友人傾電話，吐露不開心，並討論自殺方法，至昨晨11時許，該友人再致電蕭，惟電話一直未能接通，擔心下走到上址找他，沒有人應門，於是報警求助。

消防到場破門入屋後，揭發阿琪倒斃大廳一張床上，蕭則在廁所用尼龍繩吊頸，解下時已氣絕身亡，在場發現一封遺書，內容指自己不開心，有輕生念頭。

阿琪身上有屍斑，相信死去一段日子，衣衫完整，沒有被性侵犯，但頸部有瘀痕，雙手有被綑綁痕迹，初步不排除她被扼頸喪命，之後鬆開繩索，至於遇害時間仍待法醫剖屍確定。

至下午2時許，死者家屬到場確認身份，眾人難掩悲傷，有人相擁痛哭，兩死者遺體由仵工送往殮房。

大嶼山警區助理指揮官（刑事）總督察徐展鵬表示，警方找到男死者一位朋友，男死者向她曾透露不開心，但沒說過會對女死者下毒手，警方正調查兩死者的關係，以及男死者殺人動機，案件現由大嶼山警區重案組調查。

最後現身旺角機舖

阿琪家住青衣區，就讀專上學院，樣子標致，是一名遊戲迷，熱愛外形似「洗衣機」的街頭音樂遊戲《MaiMai》，上周六晚上7時45分，旺角新之城的機舖天眼拍到她出入，當時身穿紫色短袖上衣、黑色短褲及波鞋，之後音訊杳然，家人屢尋不獲前日報警，阿琪胞妹昨日曾在網上帖文尋人，死訊傳出後帖文突被刪除。