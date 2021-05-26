政府昨表示，約84萬劑BioNTech復必泰疫苗尚未使用，而將於今年8月中過期，並指留意到市民對BioNTech復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，可能要求藥廠延遲付運，或捐予其他有需要疫苗的地方。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在港台節目中稱，預料很大機會在8月底前不能接種全部疫苗，認為若有過剩，應給予更需要疫苗的國家或地區，以免浪費。

曾祈殷說，政府應檢視本港人口結構，審視哪一個年齡層在科學數據上可接種疫苗，但指引上未能配合，他舉例指加拿大及新加坡等地已根據BioNTech的科學期刊數據已容許11至15歲年青人接種，但對本港至今未批准放寬至11至15歲的年齡群組打針感失望，反問「要搞到幾時呢？」他指很多年青人要補習及上學，若BioNTech8月底仍未能全部用完就會過期，造成浪費，促請盡快放寬讓11至15歲青年接種，「美國、加拿大、新加坡點解做到？特區政府點解唔可以緊貼住發達國家？」

曾續稱，未來防疫政策不可能無了期收緊，若放寬措施又可能如台灣及新加坡等疫情反彈，故疫苗是中長線抗疫策略，未來亦很大機會每年要接種疫苗，呼籲仍猶豫的市民思考清楚。

此外，接種率持續偏低，香港醫學專科學院再次呼籲市民打針，指從家庭醫學、兒科以至婦產科角度而言，打針的效益大於風險，保護自己及身邊人。醫專表示，越多人打針，逐漸達致群體免疫，生活才能早日回復正常。

倡為入境旅客做抗體測試

對於本港新增兩宗不明源頭確診個案，涉及一名地盤工及一名菲傭，曾祈殷指，可能是外地感染，亦可能本地受感染，甚至檢疫酒店交叉感染，建議應為每名入境旅客做血清抗體測試，以釐清個案屬外地抑制本地。

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