本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情仍有些微反覆，昨日（25日）再多2宗本地源頭不明個案，同為周一公佈的2宗不確定個案，患者都是從外地返港超過2個月，分別為西貢居住的37歲菲籍女傭及43歲巴基斯坦籍地盤工。而昨日仍有不多於5宗的初步確診個案。

昨日的2宗新個案，當中43歲巴籍地盤工於將軍澳藍田隧道地盤工作，將藍隧道年初曾兩度爆疫，今次是該處第三度需要為地盤進行強制檢測。而37歲菲傭，曾與親友在馬鞍山海典居聚會，而患者帶有帶有N501Y變種病毒株及E484K變異基因。

政府昨晚公佈的強制檢測公告，有6間學校爆發上呼吸道感染個案，故其中4間學校以及另外兩校的指明學級，需要被納入強制檢測。任何於5月12至25日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於5月28日或之前接受檢測。受檢人士若在5月23至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5月25日強制檢測公告

學校

●上水中華基督教青年會上水幼稚園

●屯門香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校

●元朗麗晶幼稚園分校

●荃灣香港靈糧堂荃灣幼稚園

●牛頭角觀塘官立小學一年級

●鰂魚涌太古小學一年級

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月30日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月30日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●葵涌石籬（二）邨石華樓地下（至5月27日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至5月30日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（5月26、30日、6月4、11日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月30日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月29至30日）

●荔枝角公園入口（5月29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月25日16:03）

11,835宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多4人出院（第10942、11754、11802、11828號個案），共11,560人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

33名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘31人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月25日17:30）

兩岸疫情最新數字：大陸周一（24日）新增15宗確診個案，其中2宗屬本土個案，均來自安徽；其餘13宗屬境外輸入病例，分別為上海3宗，天津、山西及福建各2宗，江蘇、湖南、四川、陝西各1宗。大陸累計確診病例91,006宗，死亡病例共4,636宗。台灣則新增283宗確診個案，其中2宗為境外輸入，281宗為本土個案；另有261宗修正個案，累計確診5,456宗。此外，新增6宗死亡個案，累計共35宗。

外國疫情（截至5月25日10:10）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.67億、死亡人數超過346萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,314萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59萬。印度確診人數超過2,653萬，死亡人數突破30萬。巴西確診人數突破1,612萬，死亡人數突破45萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●根據路透社統計，美國上周通報的新增病例為近一年來新低，比前一周少了26%，降至不到18萬宗。

截至周日為止的7天，美國死亡病例下跌5%，有3,969例，為去年3月以來死亡案例最低一周。根據美國疾控中心資料，截至周日為止，美國約39%民眾已完成接種疫苗，49%至少打了一劑。

全美來說，新增病例連續6周下滑，跌至去年6月14日那周以來的新低。

美國染疫患者平均住院人數跌14%，是連續第5周下滑，也是自去年4月以來最低單周數據。

●巴西聖保羅州疫情應急中心感染病管制學家波洛斯（Marcos Boulos）表示，如源自印度的疫情變種病毒株在巴西擴散，導致病例增加，醫療系統可能再度陷入崩潰。

巴西克魯茲基金會研究員兼肺病學家達爾科爾（Margareth Dalcolmo）表示，對巴西遏制B.1.617擴散的能力不樂觀，新型變種病毒株在巴西擴散只是時間問題，而對巴西疫情構成的衝擊，將取決於它的傳播速度。

●美國紐約市和洛杉磯兩大公立學立學校區，周一先後宣佈重啟校園計劃。紐約9月起不再在家學習選項。紐約市長白思豪說，是時候重返原來的上課模式了。

在洛杉磯縣，逾60萬中小學生將容許全日在校上課，但仍學生和部份教師仍可選擇在家學習模式。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,141,141 (590,516)

印度 26,752,447 (303,720)

巴⻄ 16,121,136 (450,026)

法國 5,667,330 (108,819)

⼟⽿其 5,194,010 (46,446)

俄羅斯 4,952,412 (116,812)

英國 4,480,752 (127,986)

意⼤利 4,194,672 (125,335)

德國 3,659,990 (87,432)

⻄班牙 3,647,520 (79,711)

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