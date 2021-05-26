教育局局長楊潤雄回應議員質詢時表示，會再考慮是否由當局制定官方指引，列明教師的操守指標。民建聯議員何俊賢更要求當局對教師秋後算賬以「尋找公義」，如同諸葛亮忍痛斬馬謖。

自由黨議員張宇人今早（26日）在立法會大會質疑，現時的《香港教育專業守則》於1990年制訂至今已31年，已經不合時宜，稱有家長想投訴教師時找不到相應條文，認為政府要盡快檢討和更新文件，明確禁止教師參與或組織學生參與違法活動、向學生宣揚個人政見、在網上發表「激進言論」等；金融界議員陳振英問為何政府不能帶頭推出「官方」指引，列明教師的操守指標。

不論有否明文禁止 教師向學生宣揚政見都不被接受

楊潤雄表示當局會根據《教育條例》、經驗，及社會對教師的期望，判斷教師失德的個案，有關守則只是作為參考，並非決定性因素；又指無論守則有否明文禁止教師參與違法活動、向學生宣揚個人政見等，有關行為都不會被接受。至於是否需要由當局制定官方指引，楊潤雄稱會再考慮，指社會上有聲音認為要交由專業規管；他稱教育局一直尊重教師專業，但強調專業自主不是「完全自由放任」。

民建聯議員何俊賢稱，「爆眼女」事件發生後，有教師帶領學生在拍攝畢業相時按着右眼；又指有教師帶學生「去衝」、出席非法集會，指唯有秋後算賬才能「尋找公義」，要求局方懲處有關教師，稱諸葛亮也忍痛斬愛將馬謖。楊潤雄僅稱不會評論個別個案，會按適當程序處理。

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