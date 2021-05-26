2019年反送中運動期間，多名社工在示威現場調停衝突時被防暴警拘捕，註冊社工劉家棟去年被裁定於7.27元朗衝突中阻差辦公罪成，即時入獄1年。勞工及福利局局長羅致光指，在2018年1月至今年4月，共有7名社工被刑事定罪及判處監禁，暫未有人被取消註冊。建制派立法會議員質疑，社工註冊局「包庇罪犯」，要求局方修例，把反送中示威涉及的刑事罪行，列入受註冊條件規管的「專業失當行為」名單。

民建聯梁志祥就社工註冊及紀律事宜於立法會提出質詢。他指，近年有多名註冊社工被裁定非法集結或襲警罪名成立，被判處監禁。有團體向負責社工註冊及紀律事宜的社會工作者註冊局作出投訴，要求局方取消其社工註冊，卻基於有關罪行不屬專業失當行為遭拒絕。

羅致光表示，2018年1月至今年4月，共有7名社工向社會工作者註冊局呈報因刑事罪行被定罪或被判監，但暫時沒有人被註銷社工身份。當中，3人獲註冊局裁定其定罪不影響續期註冊，1宗個案正在考慮中，另有2人正等待法庭上訴裁決，其餘1人則沒有申請註冊續期。

梁志祥轟社工註冊局「官官相衛」 羅致光被斥只懂口舌之爭

多名建制派議員不滿答覆，並輪流炮轟羅致光。梁志祥質疑註冊局包庇社工，指當局「官官相衛」，應增加註冊局中的委任成員。同黨的周浩鼎要求修例，把反送中示威所涉的刑事罪行，列入註冊條件規管的「專業失當行為」名單中。何君堯和工聯會麥美娟斥羅根本不想作為，只懂口舌之爭。

羅致光稱政府不宜干預社工紀律處理

羅致光回應指，議員應明白修例與否並非局長站在會議廳聽取意見後，可立即決定之事。而相比其他專業組織，社工註冊局獲政府委任成員的比例最高，註冊局只要按法例處理社工紀律，政府不宜干預，但因應社會上有不同意見，會建議局方增加透明度，和加強與持份者溝通。若公眾對註冊局的紀律處分不滿，可作出投訴，亦可就註冊局決定向上訴庭提出上訴。

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