教育局再公佈多4科的國家安全教育課程框架，包括中史、歷史、生活與社會，以及經濟科。其中經濟科要學生學習金管局如何防範威脅銀行體系穩定的衝擊，如「謠言引發擠提」，又要以「中美貿易摩擦」為例，令學生認識內地與香港經濟「密不可分、共為唇齒」的關係。初中中史科方面，則要透過學習林則徐、鄧世昌等歷史人物事迹，體會前人「保障國家持續安全發展的決心」，並要認識香港支援抗日戰爭情況，從國家「被侵凌的危難」明白國家安全的重要性。

高中經濟科：中美貿易戰證中港經濟密不可分

高中經濟科方面，課程的「貨幣與銀行」課題中，要認識中央銀行的功能在香港如何運作，國安教育框架指教師可講解金管局如何監管接受存款機構，以防範任何威脅銀行體系穩定的衝擊，例如「因謠言引發擠提，令銀行體系不穩」，引起的連鎖反應對總體消費、投資和實體經濟帶來嚴重負面影響，讓學生明白政府和監管機構的角色，以及銀行和貨幣體系穩定對維護「經濟安全」的重要性。

另在該科的「國際貿易和金融」課題，框架指教師可以「中美貿易摩擦」為例子，讓學生透過認識內地與香港經濟「密不可分、共為唇齒」的關係，以及香港在中美貿易中發揮「窗口與橋樑」的角色，從而了解當美國向內地的出入口實施「貿易障礙措施」，或取消香港的貿易優惠待遇，均可能對內地和香港的某些產業，甚至國家整體經濟帶來嚴重損害。

倡學生到大灣區考察

框架亦建議修讀高中經濟科學生到粵港澳大灣區考察，參觀創新科技企業，「認識和了解國家透過鼓勵創新經濟發展，以增強國家的經濟競爭力」，以維護經濟安全，並讓學生認識香港可如何「配合國家『十四五』規劃期間，國家致力創新和科技自立自強的重點工作」。

初中中史科：從被「侵凌的危難」認同國民身份

初中中史科框架列明，要求學生理解香港在國家不同時期的發展和與國家互動的情況，認識香港與國家歷來的緊密關係，以加強學生對政治、文化安全概念的理解，並提升學生的國家觀念和國民身份認同。如透過地圖閲讀讓學生認識秦始皇建立的版圖範圍，包括香港成為中國版圖的一部份；教師可藉林則徐、鄧世昌等歷史人物的事迹，讓學生體會前人「為保障國家持續安全發展的決心」；透過認識香港各界在內地抗戰期間所作的支援，體會及明白到「國家與本港一衣帶水、共為唇齒的關係」，並從民族、國家「被侵凌的危難」中明白國家安全對人民福祉的重要性。

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