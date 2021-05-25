【本報訊】支聯會繼上周與警方開會商討六四32周年遊行後，支聯會昨早到北角警署，與警方商討計劃6.4舉行的集會。支聯會指，警方會上請他們回應支聯會五大綱領為何，支聯會如實回答，警方未有特別回應，未有指五大綱領牴觸國安法，亦未有表示會否發不反對通知書，支聯會盼警方勿再用疫情作藉口限制集會自由

支聯會常務秘書部召集人梁錦威與警方會面前指，本港近日疫情有緩和迹象，場地限制亦陸續放寬，支聯會在集會當日會做足相應防疫措施，望警方不要再利用疫情作藉口，限制集會自由權利及盡快批出不反對通知書。

梁錦威會後向傳媒表示，會上警方主要在疫情及限聚令方面作推搪，亦曾詢問集會內容及支聯會五大綱領為何，梁稱會上如實回答，但未見警方有特別回應，警方亦沒指五大綱領違法，「佢哋（警方）喺會上亦從來冇表示過五大綱領其實係牴觸咗國安法」，因此支聯會繼續高呼五大綱領，並爭取舉辦六四集會。

梁表示，現階段評估集會當晚會有四至六萬市民參與，被問及若警方批出反對通知書的後備方案時，梁預料警方最快下周有決定，屆時支聯會會因應警方決定再開會商討其他方案，但目前會爭取舉辦合法和平集會。

支聯會五大綱領為「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，早前有建制派指「結束一黨專政」口號或違國安法，亦有親京人士指五大綱領違港版國安法，而支聯會上周就六四遊行申請不反對通知書與警方商討，警方同樣問及五大綱領意思，當時也未有指五大綱領違法，也未有表示會否批出不反對通知書，而支聯會亦稱不會改變五大綱領。

澳門警再禁燭光集會

多年於澳門主辦六四悼念集會的澳門民主發展聯委會亦未能成功申請今年集會，澳門警方以涉嫌冒犯公權力和防疫衞生安全為由，再拒絕該會在議事亭前地舉行六四燭光集會，民聯會表示會向終審法院上訴。

民聯會去年同樣被當地警方以防疫為由禁止舉辦六四集會，上訴至終審法院亦被駁回，最終集會首以網上直播形式在室內進行。

去年六四，大批警員到議事亭前地一帶驅趕逗留市民，其中民聯會理事長區錦新兩名女兒疑因手持「坦克人」圖片和電子蠟燭被拘捕。