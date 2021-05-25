上天垂憐降雨，終令牆內的手足稍從酷熱難當的囚籠逃離，但要徹底解決這人道危機，牆外的我們必會繼續努力。牆內牆外的連結，原來不單送暖，更可送涼，例如竭力為各人爭取一杯涼水。

讀者來信提到「亂世唯有讀書高」，提醒大家生於亂世，要多用心聽、用心學，充實法律知識，嚴守人權，不作法盲；有讀者向林卓廷寫信，感謝他在7.21事件鍥而不捨地追求真相的精神，希望他早日重獲自由。亦有讀者簡單留下祝願，所有難關和不好的事可遠離牆內手足，令大家可以順利過日子。

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出

致牆內外的宅友們：

亂世唯有讀書高?！

法律是一種由規則組成的體系，經由社會組織來施予強制力量，規範個人行為。公民對法律必須了解，認識法律運行要是自願交出，是契約關係，並非被剝削控制。認識何為平等、公正和公義。公正不倚的司法、民主的立法和負責的行政是自重、自愛、利己、利人的行為，是社會的福祉。

霸氣哥被票控可作一例，作為市民你理解指控嗎？你明白當場執法者在執行甚麼法令嗎？你懂行為、意圖間的分別嗎？獨自一個人在商場為何控違限聚令？更要認識刑事法中判罪是在所犯行為，而非只得意圖及動機。

近日很多案件都使我們困惑不解，大家要費心理解。就如盧建民上訴案的要點待釐清「共同目的」及「合謀共犯」。因為要支持整個法律系統的運作，同時帶動法律的進步，則獨立自主的法律專業人員和充滿生氣的公民社會也是不可或缺的一部份。我們要多用心聽、用心學。讀些案例、判詞、坐坐法院、看看書報，充實自己的法律知識，不枉墮法網，保持警覺嚴謹守護基本人權，才可以保護享譽多年的香港法治社會。

願大家努力，知識就是力量，人人知法，不作法盲！

草芥敬上

期待再見

林卓廷先生，

看過你在社交平台發放關於721的影片，令人譁然，驚嘆香港竟會出現如此恐怖場面！而事後你亦鍥而不捨地追求真相和向當日姍姍來遲的差佬追究責任。正正這樣就刺中了當權者的死穴！結果換來被控參與暴動罪，後來還嫌不夠，更以閣下曾參與去年民主派初選，以國安法來加控你顛覆國家政權罪，實行要將你置於死地！

因721事件，你由原告變被告，已夠荒謬，更荒謬的是連追查真柤的記者也被追究刑責，而且還被裁定罪成！天下間荒謬之事，莫過於此！

希望林先生能早日重獲自由，好期待你可以親自主持Table TV 啊！

人心

祝福安好