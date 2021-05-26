2018年3月立法會九龍西議席補選，李慧琼前議辦助理與「海麗之友社」一名義工，以內含藥油、食油及頸巾等共值百元食物和日用品的「福袋」，賄賂街坊投票給民建聯鄭泳舜。涉案兩人經審訊後，早前被裁定選舉舞弊罪成，暫委裁判官許肇强今判刑時指，本案涉及的是立法會補選，影響全港市民甚至更廣，法庭有責任判處阻嚇性刑罰杜絕選舉舞弊，終判二人各入獄8個月。前議助申請保釋外出等候上訴，但遭拒絕。

許官今指，上訴庭已表明舞弊行為漠視選舉神聖，若輕判會造成選舉制度崩壞，令市民對制度失去信心，故法庭有責任判處阻嚇性刑罰，杜絕選舉舞弊。

許官續指，兩名被告在受審後被定罪，反映她們沒有悔意。而且本案涉及的是立法會補選，比案例中的區議會選舉更為重要，受影響的是全香港，甚至更廣。二人的角色是助選者，並向合資格選民提供誘因賄選，必須判處即時監禁，以收阻嚇作用，故終以9個月監禁為量刑起點，考慮到二人初犯，過往熱心服務海麗居民，酌情減刑一個月，共囚8個月。

本案原有四名被告，包括「海麗之友社」義工鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、居民主婦陳惠娟（50歲）及無業男子李謀（50歲）。其中次被告王維霞曾以時薪45元受聘於李慧琼議員辦事處，擔任兼職議員助理，直至2018年8月31日。四人面對三項選舉舞弊控罪。鄧與王最終被裁定罪成，陳與李則脫罪。

求情指派福袋不是在選舉前才出現

辯方今求情時指，鄧奕梅在廣西成長，2011年婚後才移民香港。她的原居地並無民主或選舉文化，即使後來她成為合資格選民，但對此認識不深，冀法庭在量刑時考慮到她對法律的無知。

辯方又呈上鄧年幼子女、家姑、教會牧師、傳道人、親戚及社會組織協會自發撰寫的求情信，提到鄧是盡責的母親、家庭的主要照顧者，若她入獄將會家人造成很大影響。信中又形容，鄧本性純良，熱心服務社區，移民香港後致力幫助與她一樣有經濟困難的人；她的本質不是會作出舞弊行為的人，但因誤信別人而犯案，令人難過。

辯方指，鄧在事件中並非參選者，沒有直接提供金錢利益或種票，嚴重性較案例輕。她雖然用WhatsApp呼籲選民投票予鄭泳舜，但這些訊息對選民投票意向的影響極少，甚至沒有影響，後來鄧亦向她們澄清福袋與投票無關。

另外，法庭早前裁定兩被告為民建聯派福袋賄選，但本案被告沒有民建聯成員，派福袋這個行為亦不是在選舉前才出現，而被告的角色只是低層義工，冀法庭予以輕判，或考慮緩刑。

王維霞的代表律師則表示，王於2009年來港定居後，一直熱心協助鄰理、貢獻社區，案發前一直有做義工，協助人生路不熟的新移民。辯方又透露，被告患有乳癌，但還押接近2周一直得不到適合的藥物。若法庭判處王即時監禁，冀給予懲教適當的指示。

王在判刑後申請保釋等候上訴，但許官認為本案環環相扣，證供十分清晰，可謂是鐵證，故駁回其申請。

補選源於游蕙禎被DQ 官指本案被告似極力維護幕後人

涉案補選因游蕙禎被DQ褫奪議員席位而觸發，鄭泳舜與泛民支持的姚松炎各取得約10萬票，鄭以不足2,500票之差擊敗姚。

根據雙方同意事實中所陳述，2018年3月，鄧應王的要求，向王提供10名海麗邨居民的個人資料，包括姓名、電話及地址，當中包括第三被告及第四被告。到3月11日投票當日，鄧提醒第三及第四被告等人投票予鄭泳舜。第四被告回答正前往投票，惟最終因其登記選民資格已過時限而不獲准投票。

許官曾於裁決中指出，首被告在會面紀錄中曾作出招認，並自爆曾翻閱法律書籍，知道送贈禮物給投票人屬犯法，並重複表示知錯；但其後又想推翻自己承認的錯，辯稱自己行為只是拉票、登記、統計投票之用。

許官指出，縱使有大量WhatsApp的鐵證，首被告於整個會面紀錄中仍似極力維護幕後人；其間她又不斷重複之前的話，法庭認為她是想逃避回答問題。其後首被告又自稱「唔知咩係登記、唔知咩係統計」等，口徑有變，更看到她懂得自行到圖書館翻閱法律書籍，了解行為屬犯法，可見被告不是實話實說的人。

指兩被告必然有達成非法協議

至於第二被告，法庭認為從WhatsApp紀錄可見，兩人為民建聯提供福袋，又以第一被告出面，使居民在補選中投票給民建聯的候選人。如此已經可以作出唯一而不可抗拒的推論，即首被告及次被告必然有達成協議。

第二被告辯稱獲取海麗邨居民的資料，只為協助居民得到物資，幫助鄭泳舜拉票也只是關心他的選情。許官則認為以上只是次被告為求開脫的辯解，因從兩人的對話中完全看不到以上內容，見到的只是與投票有關。

許官指出，對話中第二被告沒有回應，但首被告再向她提供名單時，次被告卻有道謝，認為如此足以推論兩人之間有協議。

此外，首被告向投票人士發出的訊息，幾乎每次的開場白均千遍一律， 2月28日的訊息更將「贈送福袋」掛在口邊，詳細列明福袋內有些甚麼東西，目的明顯是作為投票的誘因。而3月11日投票當日，首被告仍有向證人發出訊息提及福袋，認為兩人有非法協議。

【案件編號：WKCC3866/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）