自1997年以來最大的月全食（超級血月）今晚（26日）7時在香港上演。面積較正常大14%的暗紅月亮，傍晚從東南方升起，帶食而出，由於貼近地平線，「視錯覺」看起來更大。雖然今次月全食歷時僅19分鐘，但錯過今晚，就要等到2033年10月7日，才再遇超級滿月的月全食。黃埔紅磡碼頭和石澳「情人橋」都擠滿賞月市民，不少都架設長攝鏡。

《蘋果》在石澳經果燃台、YouTube和Facebook，與天文台等多間機構兵分多區直播，務求捕捉到今次「天狗食月」。

各機構直播地點

【南區石澳】《蘋果》果燃台、YouTube和Facebook

【南區鶴嘴】天文台

【西貢】太空館

【大老山】可觀自然教育中心暨天文館

【土瓜灣】保良局顏寶鈴書院

市區氣溫下午升至約34°C，天文台預測晚間亦跌不穿28°C，仍然炎熱。雖然驟雨集中在早上，下午部份時間有陽光，但天文台預測晚間大致多雲，傍晚本港或受雲層遮擋，市民要從雲隙間探月。

由於是次月全食貼近地平線或海平面，仰角低，加上只有19分鐘，更易遭雲掩，即使天色良好，仍要在無遮擋位置面向東南方才看到。黃埔或杏花邨海濱望向東南偏東的鯉魚門，以及西貢東壩和石澳，都屬觀賞超級血月的好地方。

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