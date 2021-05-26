網民前年10月發起「SUCK神獸罷鷲」行動，位於粉嶺花都廣場的中國銀行分行被「裝修」破壞。四名男女其後被捕，當中兩人是年僅14歲的女生。涉案四人否認非法集結及刑事毀壞等罪，今日受審。控方一度將錯誤的閉路電視片段呈堂，裁判官陳炳宙見狀即謂：「係咪搞錯咗證物？都唔係第一次㗎喇，所以我堅持睇證物。」陳官並要求主控官向警方案件主管反映。

四名被告依次無業男陳慶麟（18歲）、兩名14歲女學生及16歲鄭姓男學生。首三名被告被控於2019年10月13日在粉嶺花都廣場中國銀行（香港）有限公司外與其他人參與非法集結，並損壞中銀的玻璃門，被控非法集結及刑事損壞兩罪。

鄭另被指於同日在粉嶺中心附近金輝停車場內攜有雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。陳姓被告則另被控違反蒙面法。

根據同意案情，涉案中銀有3組閉路電視鏡頭。控方今早向法庭呈上有關片段作證。裁判官陳炳宙要求立即播放，隨即發現片段有錯。陳官批評指警方，指已非第一次弄錯證物，又向主控官稱：「我諗你同案件主管反映吓！」

片段可見，案發當日下午4時許，約數十名黑衫人在涉案中銀外聚集，部份人打開雨傘，眾人合力拉開鐵閘，並用疑似鎚仔的硬物敲碎玻璃門。中銀經理趙旋確認，維修費為港幣79,200元。

粉嶺花都廣場保安主管朱兆明供稱，當日他目擊黑衫人破壞中銀，事後應警方要求，將廣場內的閉路電視片段燒錄並交予警方。

據了解，四名被告並非當場被捕，而是警方事後在附近停車場拘捕。聆訊繼續。

【案件編號：FLCC1851/20】

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