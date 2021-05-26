教育局再公佈4個科目的國家安全教育課程框架。當中初中歷史科內容包括教授香港殖民管治時期華人受到不平等對待，及歐洲殖民擴張為中國人民帶來的苦難等內容，讓學生明白維護國家主權對國家安全的重要性；初中生活與社會科則要介紹《國安法》的4個犯罪行為的具體內容及重要性。

初中歷史科的教學重點列明，應讓學生認識到國家從被列強侵略，以致英國佔領香港，及後中國克服困難，並恢復對港行使主權的「奮進歷程」，以「強化學生對國家民族的使命感和責任心」。

要學生了解華人受不平等對待

在講述香港直至19世紀末發展的課題，內容包括透過教授殖民管治時期的歷史，讓學生了解港督擁有極大權力、政府高層全由英人出任、華人受到不平等對待等；在講述歐洲國家殖民擴張的課題，建議與學生探討該些國家在殖民擴張時所進行的剝削，及對中國等地人民帶來的苦難，從而明白維護國家主權、領土完整對國家安全的重要性。框架又建議讓學生進行以「東江水供港」為題的專題研習，及在課堂上播放香港回歸的新聞片段，「重溫回歸祖國的歷程」。

倡帶學生考察內地抗日戰爭紀念館

高中歷史科亦以幫助學生成為「具備世界視野的中國人」為教學重點之一。內容包括讓學生了解中國在20世紀面對的侵略，「學習欣賞國人為保家衞國所作的付出和犧牲」，以及明白現在享有的和平得來不易，應努力維護國安。課程框架又建議帶學生到抗日戰爭紀念館等內地歷史地標考察。

至於初中生活與社會科，框架列明要簡介《港區國安法》內的4類危害國家安全的犯罪行為的具體內容及其重要性，並要讓學生明白國家安全屬中央事權，而香港有維護國安的憲制責任。教師又要以訂立《國安法》為例，教授全國人大、人大常委會及國家主席的職權等。

歷史科教師：強加國安概念不恰當

教協理事、歷史科教師張往表示，框架將不同課題都「拉向國家安全」，認為從教授歷史角度而言，將較近代的國家安全概念強行加到數百年前的歷史事件上並不恰當，「好似所有嘅歷史事件都係為個框架服務咁」。他舉例稱歐洲國家進行殖民擴張時，當時的人未有現代人對「國家」的概念，相信也未必會覺得主權被侵略。

張又指，即使是殖民亦有帶來正面影響，如促進一些地方的文明和發展，認為框架列出的學習內容狹窄，一般教授歷史事件並不應只列出單方面的影響，而應和學生討論正反觀點，「如果唔仔細去睇係討論唔到，唔係真係學習，只係講某啲立場嘅說話」。他認為政府應該就框架有進一步解說，「依家只係將國安教育copy and paste咁嘗試（和教學內容）黐埋一齊」。

教大教育政策與領導學系講師許漢榮亦批評，所謂國安內容都是「為做而做」，如中史要提及林則徐，「大清禁煙本來就不是為了甚麼國家安全，而且林則徐在鴉片戰爭後基本上被大清用完即棄」。他又不滿在談及英治時忽略二戰後英國在香港的一連串改革，「硬說英治不公義，就是一種偏頗」。他認為若教師只能照本宣科，學生就會被偏頗的史觀及意識形態影響，加上通識殺科，學生的多角度思維及批判思維就更難發展。

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