澳門一名39歲無業漢前日確診，患者曾接種兩劑國藥滅活疫苗，今年3月曾在香港逗留半個月，其後足迹遍尼泊爾、土耳其、巴黎及台灣，本月19日回澳門後確診，列輸入病例。

3月訪港逗留半個月

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心前日公佈，一名曾到國外的澳門居民核酸檢測呈弱陽性，列作輸入性無症狀個案。該男子2月11日及3月11日曾在澳門接種國藥滅活疫苗，3月15日到香港。本港衞生防護中心正向澳門有關當局了解個案。

患者3月底再到尼泊爾，5月16日曾檢測，結果呈陰性。17日飛往土耳其，翌日轉飛往法國巴黎戴高樂機場，當日再轉飛往台灣桃園國際機場。

同月19日，患者轉乘長榮航空BR801號航班到澳門，病毒核酸檢測呈陰性，但血清IgM抗體及IgG抗體陽性，前日常規核酸檢測結果呈弱陽性。患者否認曾確診。

澳門衞生局：疫苗非百分百預防感染

患者是澳門第51宗確診病例，第50宗個案的確診者亦是由尼泊爾返澳，是輸入性無症狀復陽病例。

雖然患者已完成疫苗接種，但澳門衞生局表示，接種疫苗並不是百分百預防感染，不過可以減少發病的風險，以及減少感染時出現重症或死亡的機會。

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