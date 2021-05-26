港府後日起免費為持雙證程的內地居民打針， 7月開始將擴展至留港的免遣返聲請人及難民。工聯會九龍東總幹事鄧家彪接受港台節目訪問時指，雙程證人士是「準香港人」，應免費為他們接種，「如果要收錢我諗係貽笑大方」。

目前約4萬多名持有雙程證的內地居民留港，絕大部份持「探親」簽注。鄧家彪表示，政府「收錢一定唔適宜」，因為廣東省早在4月初已讓逗留當地的港人免費接種疫苗，並估計人數一定多於4萬，故作為雙向對等措施，為雙程證人士免費打針是合理做法，「我哋仲做得慢，如果要收返人錢我諗係貽笑大方」。

料傾向接種科興

他續說，很多留在香港的雙程證人士都是「準香港人」，因為他們正申請單程證的內地配偶或父母至親為港人，與香港家庭關係密切。他又指，現時雙程證人士屬非香港居民，到公立醫院求醫要支付較高費用，故認為在疫苗接種配套上要有適切安排。

社區組織協會副主任施麗珊在商台節目表示，目前不少持雙程證來港的內地人士是照顧小朋友的婦女，她們都希望接種疫苗後可以通關，來往中港兩地，故此在內地未承認BioNTech疫苗前，會傾向接種科興疫苗。她又指，大部份在港的雙程證人士都屬低收入或綜緩家庭，目前只能以外國人身份到醫院求診，擔心一旦受感染，在本港要承擔高昂的醫療費，希望當局可以提供支援，亦盡可能減免接種費用。

僱員針後當日及翌日應享假期

另外，特首林鄭月娥昨表示考慮為已接種疫苗的公務員提供額外假期，鄧家彪表示，公務員待遇不遜於市場，故社會責任較高，而且很多公務員尤其紀律部隊、社署職員需面對很多市民，打針亦對其有保障。他說，食環署曾有已打針的小販管理隊人員執勤期間不適，認為政府為公務員提供疫苗假期，可起示範作用，並應在《預防及控制疾病條例》框架下立法，規定僱主要提供假期。

至於僱員應享多少天假期，鄧認為，僱員打針當日及第二日應有假期休養，而且毋須提供醫生紙，因是實際需要。

自由黨黨魁鍾國斌在同一節目上亦指，打針後讓員工休息是合理安排，相信大部份僱主願意配合，至於假期長短要視乎企業本身能力，但認為無須凡事都要立法處理。他又說，以假期或經濟誘因鼓勵市民接種作用不大，因市民擔心出現嚴重副作用，又認為接種疫苗後通關毋須檢疫才是最大吸引力。

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