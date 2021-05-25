【本報訊】港府要求區議員宣誓效忠特區及擁護《基本法》條例上周五刊憲後，有傳曾借出議員辨事處作民主派初選票站的區議員或會被「DQ」，港府亦未公佈宣誓時間表。特首林鄭月娥昨未有回應DQ區議員問題，也未交代宣誓時間，只稱待區議員辭職情況穩定後再安排。

未回應DQ問題

早前有傳媒分別引消息報道，指借出議員辨事處作初選票站的區議員或涉及協助顛覆國家政權，即使未有被捕也可能被DQ。林鄭月娥昨出席行政會議前被追問是否屬實及做法是否針對民主黨時，她未有正面回應，只重申條例通過後政府會落實執行，又指相關條例已清楚列明如何處理宣誓問題，包括設有正面和負面清單，列明公職人員宣誓的法定要求和條件等。

至於政府安排區議員宣誓時間表，林鄭續指，目前暫未作出區議員宣誓安排，聲稱近日每日仍有區議員辭職，政府「索性等情況穩定才安排」。

另外，香港美國商會早前有調查指逾四成會員有意離開香港，國安法、政治環境是重要疑慮，林鄭回應有關問題時表示，不會關注個別商會着重個人感受的調查，並指去年逾9,000間國際和內地企業在港設立營運，強調香港不見資金外流現象，證券、銀行體系亦穩定。她又指，早前會見本港及外國商會人士，指他們對港版國安法的關注屬其次，反而有興趣如何進入大灣區及十四五規劃。