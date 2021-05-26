因初選案被還柙的前新民主同盟荃灣區議員譚凱邦，寄出獄中書信稱，自問「非常捱得熱」，「可以夏天也不開冷氣」，但監倉之熱「已超越人類極限」，希望懲教署安裝更多風扇，「直吹入囚室」。

日前逾10萬人聯署懲教署，促署方正視監房酷熱問題。譚凱邦寫於本月20日的獄中信提到，自己早在3月底已適應獄中生活，然而本月開始變得「難捱」，「因為監倉真係好熱，晚上亦難以入睡，近幾天酷熱天氣警告，我到凌晨1、2點才能入睡。」

譚凱邦自言「非常捱得熱」，以往靠3招在炎夏入眠，包括「睡前1小時沖涼、風扇直吹張床及睡在竹蓆/藤蓆上」，惟獄中風扇大部份只吹到閘邊一呎左右，而且「瞓在床上涼唔到」，形容「這裡的熱已超越人類極限，盼懲教署可安裝更多風扇，直吹入囚室。」

雖然酷然難耐，但譚凱邦在信中指感謝太太、家人、朋友、街坊和「寫信師」打氣，他也透過閱報得悉外間「仍是每天打壓著自由，大家要撐住，記者朋友也要撐住」。他更表示自己「仍心存希望，囚室有扇窗，可望到天空，藍天白雲，想著重獲自由後能和老婆擁抱，和家人父母共聚天倫，與朋友並肩而行，這是重要動力」，並叮囑「香港人，撐住！」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）