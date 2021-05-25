【本報訊】死因研訊一度關注若警方當日准許時任立法會議員鄺俊宇接觸梁凌杰及參與游說，是否可以扭轉形勢，阻止悲劇發生。死因裁判官高偉雄昨引導陪審團作出建議時指，若談判組讓陌生人參與游說，要考慮實質執行時會否有困難。最終陪審團沒就這個議題作建議。

鄺俊宇曾指處理輕生沒失手

案發當日，鄺俊宇到場後一度向警方表示自己是註冊社工，欲接觸梁凌杰及協助游說，但是他的要求遭現場的警務人員拒絕。

鄺俊宇曾於庭上自言「處理輕生未試過失手」，他亦相信如可跟梁展開對話，或會令事件有好的發展。

代表警方的大律師熊健民於結案陳詞中，回應有人對警方拒絕鄺的做法提出質疑，認為若鄺能接觸並勸服梁，當日的悲劇便不會發生。

但熊稱這些「如果」都僅指向美好的結局，是大家一廂情願的願景，更指鄺雖有成功勸服企跳人士經驗，但沒接受過危機訓練，反問萬一他與梁交談時，梁突然跳樓、甚至用𠝹刀傷害鄺導致二人雙雙斃命，人們又會否批評警方做法輕率？

熊強調，鄺過往的游說經驗中，都是認識企跳事主或其家屬，但鄺對梁的背景與情況一無所知，更不知他拿着𠝹刀。鄺亦曾承認自己只是一心想救人，沒想到自己的安全。熊指警方的責任正是要考慮在場所有人的安危，故做法是合情合理及有必要。

案件編號：CCDI481/19