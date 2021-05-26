入境處計劃在各出入境管制站增設運用「容貌識別」（即「人臉識別」）技術的「非觸式e-道」，供合資格的香港居民使用。處方指，此為「可選擇性」的服務，預計本年底起陸續投入服務，未來亦會擴展至其他合資格的旅客使用。

入境處在提交立法會保安事務委員會的文件指，計劃進一步推展採用「容貌識別」技術的非觸式e-道服務，供合資格的香港居民選擇使用，「以容貌識別技術代替現時的指紋識別技術， 自助辦理出入境手續」。

處方指，此為一個「可選擇性」的服務，市民如選擇使用，可使用其智能身份證或個人流動電話產生的加密二維碼進入e-道內，再在標示的位置望向鏡頭，讓系統核實其容貌，過程中不用接觸共用的指紋掃描器。

入境處計劃在各出入境管制站安裝使用「容貌識別」技術的非觸式e道，並期望在本年底起陸續投入服務，並會逐步擴展至其他合資格的旅客使用。

2017年推「離境易」 讓旅客以人臉識別自助離境

入境處使用「人臉識別」技術辦理自助出入境手續並非新事。處方於2017年已推出「離境易」服務，讓持合資格護照的旅客毋須預先登記已可選擇e-道，並透過容貌識別自助辦理離境手續。

現時入境處在出入境管制系統、新一代智能身份證系統和新一代電子護照系統，均有採用容貌識別技術。處方於2014年向立法會交代更換新智能身份證計劃時提到，原來的智能身份證晶片所載的數碼相片因大小限制，未能支援容貌識別技術；新一代智能身份證的新晶片容量則比原來的智能身份證大，能夠儲存解像度更高的相片影像，以支援容貌識別技術，作指紋核實以外的生物特徵識別之用。

年底起可網上完成整個簽證申請程序

另外，入境處計劃於本年底全面革新所有簽證申請流程，申請人可透過網上或入境處流動應用程式完成整個申請、付款及領取簽證程序。處方會以電郵通知結果，付款後可下載PDF檔案形式的電子簽證。

電子簽證上會載有現時簽證標籤上的個人資料，以及作防偽用途的二維碼，讓執法人員及航空公司職員等有需要時核實電子簽證真偽，並檢視相關簽證的資料。該二維碼以入境處的密匙產生，以防止不法人士偽造簽證。

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