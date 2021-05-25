【本報訊】港台前編導蔡玉玲製作《鏗鏘集》「7.21誰主真相」期間查閱車牌資料，結果被定罪，但該節目屢獲獎項肯定。亞洲出版業協會（SOPA）昨日公佈，該節目入圍「公共服務新聞大獎」名單。這個被推崇為「調查報道經典」的節目早前已奪得人權新聞獎中文紀錄片大獎、金堯如新聞自由獎「電台電視組」大獎，惟港台繼續以檢討機制為由，表明即使獲獎亦拒絕領獎。

《蘋果》三報道入圍

蔡玉玲在社交媒體轉發入圍消息，並感謝主辦方認可。惟港台昨重申，節目知識產權屬港台擁有，正檢討提名節目參賽機制，所以決定退出已參選的獎項提名及不會領取相關獎項。

《蘋果日報》有三則報道作品入圍「2021年度卓越新聞獎」，其中本報中國組記錄銅鑼灣書店店長林榮基流亡台灣一年的專訪入圍「卓越視頻報道獎」、副刊組細說「悟世代」低慾望年輕港人的故事入圍「卓越藝術及文化報道獎」，靜態組踢爆飛行服務隊曾兩度出動疑追蹤12港人快艇的調查報道入圍「獨家新聞獎」。《壹週刊》記者入圍今年增設的「亞洲出版業協會最佳新人記者大獎（中文組）」。

SOPA成立於1982年，乃香港非牟利團體，旨在維護新聞自由、表揚亞太區傑出新聞工作及推廣本地及地區出版界。今屆「卓越新聞獎」得獎名單將於本港時間下月24日晚上7時在網上直播揭䁱，今屆SOPA共收到逾760份中文及英文參賽作品，獎項涵蓋18個類別。