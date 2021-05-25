北京高舉「愛國者治港」旗幟下，港府大舉修例「完善」選舉制度，但政權又揚言不是搞「清一色」，到底民主派何去何從？

綜合各種說法，民主黨內部對會否再參選未有決定，一方面擔心逆民意參選會鎩羽而歸，但同時憂慮不參選的話，日後議政空間只會更窄；公民黨則傾向不參選，該黨主席梁家傑曾撰文指，民主派參選只是往新選舉制度臉上貼金，塑造選民有得揀的假象。

民主黨羅健熙：思考議席作用、價值

新選舉制度下，議會直選席大幅萎縮，參選人更要取得包括被視為「愛國者」界別的特首選舉委員會五大界別，各界2名選委提名方有機會入閘。泛民兩大黨中，民主黨前主席劉慧卿提出「屈辱論」，指要民主派向建制派取提名是屈辱，「修改」選制令民主派參選變得無尊嚴，建議民主派考慮不參選。她之後又在《蘋果》撰文重申有關觀點，直言「若大部份市民不贊成，我們強行參選便等於自殺」，並擔心「逆民意參選，亦只會鎩羽而歸」。

另一邊廂，同為民主黨元老、立法會前議員李華明接受親建制派傳媒《堅雜誌》訪問時則透露，中共以不同渠道向民主黨中人發訊息，期望民主黨參選選舉，他本人亦正向北京爭取讓所有非建制派參選。

面對兩難，民主黨內就是否參選意見不一，該黨主席羅健熙就表示，黨內會思考議席作用、價值、是否對未來民主運動有幫助，亦會考慮若然不參選能否延續運動，最快9月會有決定。政圈也有消息，若然黨內否決派員角逐立法會，不排除有年輕一輩黨員退黨參選。

梁家傑：民主派參選只是往新制度臉上貼金

公民黨雖未有公開表態，惟在梁家傑多篇專欄中，可見該黨傾向不出選。梁家傑日前在報章專欄以「有點綴才完美」為題，批評特首林鄭月娥說「完善」選舉制度後，立法會不會變成「清一色」的說法「欠誠意、蒼白無力」，若然民主派參選只是往新選舉制度臉上貼金，「塑造有競爭、選民有得揀的假象，九十名議員之中有三兩名民主派，不礙事，點綴一下才完美」，故有中間人放話促民主派參選，笑稱「民主派從未如此吃香」。

據說，公民黨將轉型為壓力團體，暫無意派人出戰12月立法會選舉。

至於其他規模較小的民主派政團，據悉中共中間人也多次接洽部份區議員游說他們出選，惟在當前政治形勢下，他們都擔心出戰立法會一方面有機會被政權盯上而入獄，另一方面會失去民心，繼而傾向不參選。

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