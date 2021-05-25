【本報訊】特首跑馬仔持續角力，盛傳有意再競逐特首的政協副主席、前特首梁振英不斷公開向現任特首林鄭月娥「挑機」，包括批評不讓身處廣東省港人以「回港易」回港，政府在梁發文後「跪低」。林鄭昨被問到有關問題時強調，該決定屬政府內部自我調整機制，「唔係因為外面有咩壓力，同有咩人講咗乜嘢說話」，又不點名指梁只是時下流行的KOL（意見領袖），稱任何人也有權發表意見，「特區政府每日就係做特區政府嘅嘢」。

港府上周六曾一度宣佈將廣東省納入中風險地區，身處廣東省的港人不能透過「回港易」計劃返港，但被梁振英質疑會令中港通關無望，港府隨即緊急收回安排，梁之後於社交網發文稱，「歡迎特區政府從善如流」。到前晚港府再發稿稱，昨日起會直接採用北京的國家衞生健康委員會就疫情分級的名單。

冀「唔好話邊位同事出錯」

林鄭月娥昨日開行會前被問到有關回港易安排，她解釋，去年11月推出回港易計劃後，政府其後再將計劃伸延至整個內地，但當時食衞局設有條件，只要內地有中、高風險的地區將放在回港易網頁內，並不適用於豁免檢疫的安排。

林鄭指，相關安排會以內地省市直轄區為基礎，故此遼寧和安徽省曾經被列入有關安排，但由於兩個省市較少香港人回港，故社會沒察覺，政府內部亦沒聚焦討論，直至廣東省情況問題明顯，才發現這種熔斷機制不合比例。港府現已採用衞健委就內地各地疫情風險等級所公佈的名單。

林鄭又稱，「希望大家問埋今日唔需要再問，我已經噚日搵咗最多資料同大家解釋 ，亦都唔好話邊位同事出錯」，稱其權力是授予食衞局局長，當局只是按機制處理，「不過睇返上嚟，呢個4月底執行機制似乎唔係合適機制」。

對於梁振英在社交網撰文，重提他任內建議要成立的文化局，認為港落實有關改組，林鄭被問到是否同意梁的「改革方案」，沒有正面回應，僅稱「香港從來任何時候都好多人發表意見」，疑暗批梁振英為意見領袖（KOL），指近年有不少意見領袖、KOL，故不作評論；但強調「特區政府每日就係做特區政府嘅嘢」。雖然林鄭就梁多項意見作出回應，但直至昨晚截稿前，未見梁振英在社交網回應林鄭說法。