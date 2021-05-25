■梁子超建議當局可透過抗體測試篩查入境人士是否曾染疫或注射疫苗。資料圖片
【本報訊】本港昨新增兩宗不明源頭的本地確診個案，包括一名於將軍澳藍田隧道地盤工作的巴基斯坦籍男子，及一名帶有雙重變異病毒株的菲傭，另有少於五宗初步確診。
將藍隧道地盤第三度強檢
昨日新增的確診個案為前日列作「不確定」的本地個案。患者包括一名居於葵涌石籬（二）邨石華樓的43歲巴基斯坦籍男子，於將藍隧道地盤工作，當局前日一度未能聯絡他。該地盤早前多次爆疫，今次是第三次納入強檢。
另一確診者是居住西貢大洞禾寮村的37歲菲傭，帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，但沒有帶有L452R變異基因。病人沒有病徵，入院後對抗體測試呈陽性反應。她4月30日及5月11日曾前往入境處位於火炭的地區辦事處，辦事處昨暫停服務，上述兩日曾到過辦事處、逗留逾一小時的人士須接受檢測。
兩名患者分別於三月從巴基斯坦及菲律賓返港，呼吸系統專科醫生梁子超表示，患者來自高風險地區，不排除抵港前已經染疫，屬復陽個案，「由於兩個都有外遊紀錄，同埋如果病毒量好低，一路都有抗體，再調查之後睇吓會唔會係復陽個案，可能會遲啲重新再分類。」
梁子超指本港現時無法知悉入境人士是否曾染疫或注射疫苗，建議當局可透過抗體測試篩查。當局亦須留意個案的密切接觸者有否傳播源，再將個案分類，「呢啲數字點分類，係影響到其他地方對香港嘅疫情評估。」