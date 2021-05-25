【本報訊】本港昨新增兩宗不明源頭的本地確診個案，包括一名於將軍澳藍田隧道地盤工作的巴基斯坦籍男子，及一名帶有雙重變異病毒株的菲傭，另有少於五宗初步確診。

將藍隧道地盤第三度強檢

昨日新增的確診個案為前日列作「不確定」的本地個案。患者包括一名居於葵涌石籬（二）邨石華樓的43歲巴基斯坦籍男子，於將藍隧道地盤工作，當局前日一度未能聯絡他。該地盤早前多次爆疫，今次是第三次納入強檢。

另一確診者是居住西貢大洞禾寮村的37歲菲傭，帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，但沒有帶有L452R變異基因。病人沒有病徵，入院後對抗體測試呈陽性反應。她4月30日及5月11日曾前往入境處位於火炭的地區辦事處，辦事處昨暫停服務，上述兩日曾到過辦事處、逗留逾一小時的人士須接受檢測。

兩名患者分別於三月從巴基斯坦及菲律賓返港，呼吸系統專科醫生梁子超表示，患者來自高風險地區，不排除抵港前已經染疫，屬復陽個案，「由於兩個都有外遊紀錄，同埋如果病毒量好低，一路都有抗體，再調查之後睇吓會唔會係復陽個案，可能會遲啲重新再分類。」

梁子超指本港現時無法知悉入境人士是否曾染疫或注射疫苗，建議當局可透過抗體測試篩查。當局亦須留意個案的密切接觸者有否傳播源，再將個案分類，「呢啲數字點分類，係影響到其他地方對香港嘅疫情評估。」